Nytorv har fået nye Verner Panton-bænke som en del af ansigtsløftet. Foto: Mette Kjær Nielsen

Det nye Nytorv indvies med street-aktiviteter

Slagelse - 08. april 2018 kl. 09:45

Der skal være mere liv på Nytorv, og stadeholderne på den centrale plads skal have bedre forhold. Det er målet med det ansigtsløft, som Nytorv har fået, og som fredag den 13. april bliver officielt indviet.

- Nytorv er et sted, hvor folk mødes, og vi vil gerne fastholde, at handlende og borgere har lyst til at bruge Nytorv. Derfor er investeringen i Nytorv også en investering i vores detailhandel og vores by, fordi Nytorv fortsat skal være et hyggeligt sted, som samler folk og giver oplevelser, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Når Nytorv bliver indviet, har pladsen fået en ny aktivitetszone med blandt andet bordtennisbord. Stadeholderne bliver rykket tættere på Galleriet, og dermed bundet bedre op på forbindelsen mellem torvet og Vestsjællandscentret. Mod gågaden kommer nye Verner Panton-bænke, hvor man kan sidde og nyde udsigten til Sankt Michaels Kirke.

Udformningen af den nye plads er sket i tæt samarbejde med Business Slagelse, som er glad for at Nytorv får et ansigtsløft.

Indvielsen sker fredag den 13. april og klokken 15.30, hvor borgmester John Dyrby Paulsen Nytorv åbner arrangementet med en tale. Derudover er der også mulighed for at prøve bordtennis, parkour, asfaltcurling, slackline skateboard og meget mere. Alle er velkomne til at deltage.