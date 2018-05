Se billedserie Ved lejlighederne på Ndr. Stationsvej 14 er skraldemænd stærkt efterspurgte. Foto: Per Vagnsø

Det kniber med at få hentet skrald

Slagelse - 12. maj 2018 kl. 09:08 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle steder i Slagelse hober husholdningsaffaldet sig op, og det er der flere, der er utilfredse med. Det gælder blandt andre beboere på Ndr. Stationsvej 14. Her kan Hanne Hansen for eksempel fra sin lejlighed på 1. sal skue ud over adskillige overfyldte affaldsbeholdere.

- Det er tre uger siden, vi fik hentet affald, og vi er endda ikke skiftet til det nye system endnu, siger hun til Sjællandske.

Hanne Hansen peger ned mod et lille aflukke beregnet til cykler. Nu bliver det brugt til affald, selv om der ikke er beholdere i det.

Frem til 1. juli er kommunen i gang med at indfase den nye affaldsordning med mere sortering, og samtidig har kommunen fået nyt renovationsfirma. De to ting i fællesskab betyder ifølge afdelingsleder Jette Jungsberg i Teknik og Miljø i kommunen, at nogle borgere kan opleve, at der i øjeblikket går længere tid mellem skraldemændenes besøg. Mange steder er der nemlig skiftet tømningsdage, og det kan føre til ophobning af affald.

- Tre uger. Det er lang tid. Jeg har hørt om 17-18 dage på grund af skiftet med nye tømningsdage. Vi har fået nogle opringninger om det, men det er ikke mange på den måde, og dem, der har ringet, har vi aftalt med, at de kan sætte en ekstra sæk ud. Det er selvfølgelig rigtig uheldigt, men det er en del af skiftet, og det er efter planen, kan man sige, tilføjer Jette Jungsberg.

- De har travlt, vores skraldemænd, fordi det er nye ruter og nye skraldemænd. Derfor skal de ud at lede lidt mere efter skraldespandene, men det nye firma har behov for selv at tilrettelægge sit arbejde, tilføjer hun.

Til gengæld for de øjeblikkelige problemer med 14 dages-tømningen gør hun opmærksom på, at sommerens uge-tømning efter det nye system er sat i værk fra 1. maj i stedet for fra midt på måneden.