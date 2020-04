Det indeholder hjælpepakken i Slagelse

Renoveringer af svømmehaller, her Slagelse Svømmehal, skal igangsættes snarest muligt efter forvaltningens vurdering og med videst mulig brug af lokale firmaer. Foto: Ugenyt

Slagelse - 04. april 2020 kl. 08:36 Af Arne Svendsen

50 millioner kroner er afsat i den hjælpepakke, som et enigt økonomiudvalg i Slagelse Kommune har vedtaget, for at skabe beskæftigelse og hjælpe lokalområdet helskindet igennem krisen.

En del initiativer sættes i sving straks, mens andre undersøges indtil næste økonomiudvalgsmøde tirsdag.

Følgende ting sættes umiddelbart i værk:

1: Renoveringen af svømmehallerne igangsættes snarest muligt efter forvaltningen vurderinger og med videst muligt brug af lokale firmaer og lokal arbejdskraft, og således at den nuværende lukkeperiode udnyttes optimalt.

2. Alle foreninger under folkeoplysningsloven, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, klubber, events og lignende kan søge om hjælp til dækning af dokumenteret nettotab som følge af krisen, og dette meldes bredt ud blandt andet med inddragelse af relevante organisationer såsom Slagelse Idræts Råd, Kulturrådet mv. Ansøgningerne skal være kortfattede og behandles enkeltvis af forvaltningen efter ens retningslinjer. Ansøgninger behandles hurtigt og med svar indenfor ét døgn. Der gennemføres ingen kontrol ved udbetaling, men der afgives tro-og-love-erklæringer, og der udføres stikprøvekontroller og udbetalingerne indgår i den lovmæssige og generelle kontrol herunder den skærpede lovgivning i forbindelse med corona-krisen.

3. Der afsættes 1.500 kr. pr. medarbejder til uddannelsesaktiviteter, læringsprojekter i forbindelse med organisationsændringen m.v., idet midlerne skal bruges via de kommunale enheder og sådan, at aktiviteterne placeres hos virksomheder indenfor kommunegrænsen.

4. Handicaptoilettet ved Magasinet Strandgade samt toilettet ved Egerup strand renoveres og de sidste arbejder med badebroen ved Kobæk Strand færdiggøres (forslag fra ETU).

5. Anlægsmidler til Korsør Lystbådehavn fremrykkes fra 2021 til 2020, og istandsættelse af fortove, jævnfør forslag fra forvaltningen igangsættes.

6. Initiativer, der allerede er besluttet i forhold til strande, iværksættes så hurtigt som muligt.

7. Planlagte byfornyelsesarbejder iværksættes snarest muligt, herunder etableres strøm og vand på Nytorv i Slagelse.

8. Renovering af faglokaler på skoler, renovering af legepladser, og renovering af toiletter på dagtilbudsområdet iværksættes hurtigst muligt for allerede vedtagne projekter.

9. Det er aftalt, at kommunen så vidt muligt skal undgå lange udbudsprocesser. Især i forbindelse med de mange småopgaver, hvor loven giver mulighed for at gå direkte til de enkelte håndværkere, entreprenører og rådgivere, når man kender prisniveauet.

10. Der afsættes 1 million kroner til fordeling mellem de tre erhvervsforeninger med henblik på, at de i fællesskab gennemfører en »køb lokalt« kampagne for den lokale detailhandel. Desuden fremrykkes den kommunale betaling af årets tilskud til erhvervsforeningerne og en hel eller delvis dækning af foreningernes medlemskontingenter drøftes med foreningerne.

Desuden undersøges om der kan skabes større muligheder for aktiviteter og salg på torvene i købstæderne både for nuværende torvesælgere, men også forretningerne omkring torvene for at tiltrække flere kunder til bymidten.

11: I regi af ældreområdet fortages reparationer af cykler i hjemmeplejen, indkøb af ni dyner, hovedpuder, sengetøj; indkøb af håndklæder; indkøb af personlig plejeartikler, indkøb af to køleskabe, reparation af opvaskemaskine og indkøb af afskærmning.

12: Der gives mulighed for, at betalingen af 2. rate af ejendomsskatter for 2020 kan udskydes med op til seks måneder.

Som tidligere nævnt undersøges det inden tirsdag, om der kan gives kompensation på 1-2 måneder til børnefamilier, der har indbetalt forældrebetaling for pasning i daginstitutioner, for den tid, hvor der kun er tilbudt nødpasning.

Det skal også undersøges, om der kan igangsættes renovering af forsamlingshuse i landdistrikterne.

Undersøges skal det også blandt en del andre ting, om der kan laves aftaler med lokale virksomheder om produktion af værnemidler, og om en række trafikprojekter kan fremrykkes.