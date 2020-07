Se billedserie Fisker gennem tre generationer på Agersø, Jan Rasmussen, er ked af, at fiskene gennem de seneste årtier er forsvundet helt fra Agersø Sund. Foto: Solveig Hansen

Send til din ven. X Artiklen: »Det gik galt sidst i halvfemserne« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Det gik galt sidst i halvfemserne«

Slagelse - 25. juli 2020 kl. 13:14 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Agersø: Jan Rasmussen blev født som fisker. Allerede som dreng var han med sin far ude at fiske.

- Jeg har levet mit liv på havet. Jeg er tredje generation af fiskere på Agersø, og det var meningen, at jeg skulle være båret i land, siger Jan Rasmussen. Sådan bliver det ikke, for fiskekutteren er solgt, og det er faktisk længe siden, at Jan Rasmussen har været ude på åbent hav.

- Jeg er så ked af det. Naturen går altid op og ned, men nu tvivler jeg på, at der bliver liv igen, siger Jan Rasmussen. Han illustrerer en sinuskurve med hænderne, mens han fortæller om sine mange års erfaringer som fisker. Han blev født i 1957, og i 1979 bliver han herre under eget dæk med en fiskekutter på 30 tons.

Og i perioder er det gået fremragende med at gøre fisk til brød, og i andre perioder er det gået lidt mere stille for sig - men de gode perioder vendte altid tilbage ifølge Jan Rasmussen.

- I 1996 havde Agersø Fiskehus en omsætning på mellem otte til ti millioner - i dag er den på mindre end 100.000 kroner om året, fortæller Jan Rasmussen.

På kajen i Agersø Havn er der ikke længere nogle fiksekuttere langs molen.

- Der lå vel 10-15 kuttere langs molen, men i dag er der ingen, der lever af at fiske på Agersø, siger Jan Rasmussen. Han kigger ud over havnen, hvor der ligger en del både af lyst - men ikke én eneste af erhverv.

- Det var et af de bedste fiskefarvande her i området, men sidst i halvfemserne begyndte det at gå galt. Særligt efter efterårsstormen i 1999 begyndte det at gå voldsomt ned med fiskebestanden, og det var dér, at vi for alvor begyndte at forstå, at der var noget helt galt, siger Jan Rasmussen.

- Hvis der er en, der kan fange en torsk i Smålandsfarvandet, giver jeg en middag på d'Angleterre, lyder det fra Jan Rasmussen, der understreger, at den manglende fiskebestand i Agersø Sund, Omø Sund og Smålandsfarvandet ikke kan slås hen med hverken iltsvind eller naturlige udsving.

- I dag er der overhovedet ingen fisk tilbage, og de sidste fisk, som jeg var med til at fange i Smålandsfarvandet var tynde, magre og vanskabte. Der var ingen tvivl om, at de var angrebet af forurening. Fisk kan både lugte og smage, og de kan ikke eksistere i grumset eller forurenet vand, så de trækker væk, fortæller Jan Rasmussen.

I snart 20 år har Jan Rasmussen forsøgt at finde ud af, hvad der er årsagen bag den ifølge ham radikale ændring af livet i Agersø Sund og de omliggende farvande. Og at det hænger sammen med, at RGS Nordic fik adresse på Stigsnæs i 1989 er han ikke i tvivl om, hvilket han også har gjort opmærksom på i nærværende avis gennem flere læserbreve.

Læserbreve som han har skrevet sammen med Henrik Toft Jensen, som er lektor emeritus ved RUC.

- Vi skal have undersøgt havbunden, for ét er, at vi kan konstatere, at alle fisk er forsvundet - men hvad med om 20 år? Hvordan vil det påvirke badevandet, hvis forureningen fortsætter spørger Jan Rasmussen retorisk.

- Det er vigtigt, at det bliver en total neutral instans, der bliver sat på opgaven, siger Jan Rasmussen, der ikke har stor tiltro til dialog med hverken RGS Nordic eller Slagelse Kommune.

Og til de 100.000 kroner, som Slagelse Kommune for nylig har prioriteret til en faglig vurdering af årsagerne til færre fisk i Agersø Sund, har Jan Rasmussen kun én kommentar: Glem det - det fører ingen steder!

- Havbunden er smadret, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved nu, siger Jan Rasmussen, inden han lader sig fotografere dér, hvor fiskekutterne engang lå side om side som tegn på liv under overfladen i Agersø Sund.