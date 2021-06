Det er lykken at synge i fem timer

- Det er bare dejligt at synge. Du bliver også opløftet af det, fastslog Tove Kornbech, da hun og gymnastik-veninden Lone Thybo sad klar med højskolesangbogen ved et af bordene i parken ved Liselund Højskole i Slagelse sankthansaften.

For femte gang kaldte Liselund til midsommeraften med masser af sang styret af forskellige sangværter i fem afdelinger. Her kunne folk bare dukke op, når det passede dem, men Tove Kornbech og Lone Thybo var med hele vejen igennem.

De to veninder kender hinanden fra Slagelse Gymnastikforening, hvor de også nyder, når der er sang på programmet, men ellers synes de, vi synger for lidt.

Efter de fem timer fik stemmerne lov til at hvile lidt under »Heksens grillbuffet« inden de måtte på den igen med Midsommervisen, efter at forstander Mogens Hemmingsen havde holdt båltale om tidligere tiders heksejagt. Han var lidt nervøs for, om han i den forbindelse kom til at krænke kvindekønnet, men det gik vist, da han talte om det, der binder os sammen i dag og funderede over, hvad det er, der i dag er det onde, som vi skal holde ude.