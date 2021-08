Det her har ikke været et velkendt syn på skolerne i Slagelse Kommune siden august 2019, da initiativet Røgfri Skoletid blev gældende. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Det er ikke længere naturligt at ryge på skolerne: Nogle unge har fået smag for snus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Det er ikke længere naturligt at ryge på skolerne: Nogle unge har fået smag for snus

Siden august 2019 har Slagelse Kommune haft indført initiativet Røgfri Skoletid. Nu er der blevet gjort status, og overordnet set er der stor tilfredshed.

Slagelse - 14. august 2021 kl. 08:43 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

På skolerne i Slagelse Kommune er rygning forbudt. Det har det været siden sommeren 2019, og nu er der blevet gjort status på, hvordan det går for både lærere og elever med ikke at gøre brug af tobak i skoletiden. Meldingen er overordnet, at det er blevet taget godt imod.

Siden den 1. august 2019 har folkeskoler, specialskoler, Ungdomsskoler og Xclass i Slagelse Kommune været omfattet af initiativet Røgfri Skoletid. Det betyder, at der i skoletiden ikke må gøres brug af tobak af hverken elever, lærere, andre former for personale og gæster - heller ikke uden for skolens område.

Tirsdag blev forebyggelses- og seniorudvalget orienteret om status på initiativet. Statussen er blevet lavet på baggrund af en rundringning skolerne i juni 2021, og i den status vurderes det, at der »generelt er stor tilfredshed med Røgfri Skoletid.«

Statussen har formanden for forebyggelses- og seniorudvalget, Ali Yavuz (S), taget positivt imod.

- Det er rigtig flot, og jeg er rigtig glad for, at det bliver overholdt, siger han.

En tredjedel færre rygere Siden januar 2021 har det været et lovkrav på landsplan, at der ikke må ryges på folkeskoler, ungdomsskoler og lignende, men Slagelse Kommune var altså hurtigere til at nedsætte rygeforbudet på skolerne, der har været gældende i to år.

I 2015 viste en undersøgelse blandt borgerne i kommunen, at 21 procent af alle borgere i Slagelse på 16 år eller derover røg dagligt, at 11 procent af alle borgere i Slagelse på 16 år eller derover røg 15 eller flere cigaretter om dagen, og at 9,8 procent af drengene og 17,5 procent af pigerne i 9. klasse røg.

Kommunen udstak i den forbindelse tre overordnede mål i forhold til antallet af rygere i kommunen i sundhedspolitikken for 2015-2025: Alle tre statistikker skulle i 2025 reduceres med en tredjedel.

Røgfri Skoletid i Slagelse Kommune skal ifølge Ali Yavuz ses som et led af at arbejde hen mod det mål.

- Der er også brug for det, hvis vi skal komme i mål om små tre år med at reducere andelen af rygere, siger han.

Især fremhæver udvalgsformanden, at det er positivt, at tiltaget ses som en kulturændring. Ifølge statussen er Røgfri Skoletid »nu en integreret del af skoledagen, og der er sket en kulturændring hen imod, at det er naturligt ikke at ryge på skolens matrikel.«

Snus i stedet for røg Der er dog enkelte udfordringer, der bliver gjort opmærksom på i statussen. De omfatter blandt andet, at et »fåtal« af de elever, der før røg cigaretter, nu tager snus. Hvor mange, der tager snus i stedet for at ryge, er der ikke tal på.

Niels Them Kjær er projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse. Ifølge ham er snus en form for tobak, som man bliver mere afhængig af end cigaretter, fordi snus indeholder nikotin, der optages langsommere i kroppen, end hvis man ryger en cigaret.

- Ulemperne ved snus er primært, at man bliver afhængig af nikotin, og man bliver introduceret til tobaksprodukter. Fordelen er jo selvsagt, at man ikke får lungekræft af det, siger Niels Them Kjær og tilføjer, at det er omdiskuteret, om snus og tyggetobak overhovedet er kræftfremkaldende, men at snus er stadig sundhedsskadeligt.

Derfor kan man heller ikke sige, at det er positivt, hvis unge bruger snus i skoletiden i stedet for at ryge cigaretter.

- Hvis man ser det fra et kræftperspektiv, så er cigaretter meget, meget farligere, men jeg synes slet ikke, at børn og unge skal være afhængige af nikotin, siger Niels Them Kjær.

Dialog og samarbejde Røgfri Skoletid indebærer et forbud mod tobaksrygning, og også anden brug af tobak, for eksempel snus, men rygning er lettere at observere og regulere, da det er mere tydeligt end en lille tobakspose i munden.

- Selvfølgelig skal man også have fokus på det. Det nytter ikke noget at gå over til snus, lyder det fra udvalgsformand Ali Yavuz.

Hvis der er problemer på de enkelte skoler med børn, der bruger snus, er det et samarbejdet mellem kommunen og skolerne, der skal tage hånd om det, og vigtigst af alt en dialog.

- Det handler om at gå i dialog med dem. Det har jeg fuld tillid til, at skolelederne gør og er opmærksomme på, siger Ali Yavuz og tilføjer, at dialogen kan ske med hjælp fra kommunens medarbejdere.

Forskellige erfaringer På Søndermarksskolen er der ikke problemer i forhold til at håndhæve røgfri skoletid.

- I dag bliver der slet ikke røget af hverken fritidsbrugere eller nogle andre, fortæller skoleleder Henrik Hallig.

Søndermarksskolen indførte røgfri skoletid allerede før Slagelse Kommune indførte det. Snus er heller ikke et problem på skolen, siger han.

- Vi har ikke oplevet det (brug af snus, red.), hverken set det ligge rundt omkring eller i undervisningstiden. Det er ikke noget, vi oplever med vores udskolingsbørn, hverken i skoletiden eller i andre sammenhænger, siger Henrik Hallig.

På specialskolen Slagelse Heldagsskole fortæller skoleleder Morten Theiss Westermann, at der heller ikke er syn på elever, der tager snus. Han ser hverken elever, der bruger det, eller indikationer på det.

Til gengæld opbakker han et punkt fra den status, der blev præsenteret som evaluering på Røgfri Skoletid-initiativet:

- Jeg modtager elever med mange forskellige udfordringer, der har gjort deres skoleliv mere besværligt. Ja, røgfri skole, det skal vi leve op til, men ind imellem kommer der elever med så massive vanskeligheder, at det ikke er vores førsteprioritet, at man ikke må ryge i skoletiden, fortæller Morten Theiss Westermann.

Intet totalt rygeforbud Udover et rygeforbud på skolerne ser udvalgsformand Ali Yavuz gerne, at der generelt bliver indført røgfri arbejdstid i Slagelse Kommune.

- På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside er der et kort over kommuner, der har indført røgfri arbejdstid. Der må jeg bare konstatere, at vi desværre er en brun plet på kortet, siger han.

Blandt andet i nabokommunerne Næstved, Sorø og Kalundborg har man helt eller delvist indført røgfri arbejdstid ifølge Kræftens Bekæmpelses hjemmeside. Men altså ikke i Slagelse.

Tilbage i 2018 var emnet om røgfri arbejdstid på dagsordenen hos Slagelse Kommunes byråd, men i december samme år blev forslaget om et totalforbud mod rygning nedstemt.

- Vi bør gøre mere i Slagelse Kommune, da vi er udfordret på vores sundhedsprofil, mener Ali Yavuz.

Og spørger man projektchef Niels Them Kjær er der altså gevinst at hente, hvis færre ryger:

Siden august 2019 har Slagelse Kommune haft indført initiativet Røgfri Skoletid. Nu er der blevet gjort status, og overordnet er stor tilfredshed.- Hvis vi kom helt af med rygning, kunne vi komme af med hvert tredje dødsfald i Danmark, siger han.