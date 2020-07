Miljøplanlægger Martin Poulsen, Slagelse Kommune, har gennem årene lagt ører til mange klager om støj fra både naboer og industri. - Generelt er folk dog gode til selv at løse problemerne, fortæller han. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Det er højsæson for støjklager: Borgere opfordres til dialog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det er højsæson for støjklager: Borgere opfordres til dialog

Lige nu modtager både politi og kommune mange støjklager. Men hvor går grænsen for, hvad man må finde sig i - og hvad det er rimeligt at klage over? Der er ikke noget entydigt svar, lyder det, mens borgere opfordres til dialog.

Slagelse - 17. juli 2020 kl. 10:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad nogle synes er sød musik, kan andre betragte som infernalsk støj. Nogle synes måske, at »morgen« stadig er klokken 11 om formiddagen, mens den for andre starter klokken 05.

Der er også stor forskel på, om støjen sker i et industriområde, i et blandet bolig- og industriområde eller i et typisk parcelhuskvarter.

Der er med andre ord ikke nagelfaste regler for hvornår - og hvor meget - din nabo må støje. Men der er dog visse grundregler, forklarer Martin Poulsen, som er miljøplanlægger i Slagelse Kommune. Han har omkring 30 års erfaring med støj og forurening, og han oplever generelt, at langt de fleste er gode til at tage hensyn, og at folk generelt er meget tålmodige. Men af og til bliver det for meget.

- Vi får vel omkring 150 henvendelser om året i Slagelse Kommune, og der er nok flest her i sommerperioden, fortæller han.

Individuel vurdering Mens det er politiet, der tager ud til enkeltstående larmende fest, så tager kommunen sig af andre og mere vedvarende former for støjforurening - for eksempel klager over musikstøj fra fitnesscenter, støj fra dagligvarebutikkers køleanlæg og varelevering.

"I alle byggetilladelser, som i dag gives i Slagelse Kommune, er der angivet en tidsramme for, hvornår der må støjes."

- Martin Poulsen, miljøplanlægger - Martin Poulsen, miljøplanlægger - Der skal naturligvis være plads til et bryllup, en fest og en barnedåb i et forsamlingshus. De fleste kommuner accepterer støj ud over det sædvanlige op til fem gange årligt, men sker det oftere, så vil vi typisk undersøge forholdet, siger Martin Poulsen.

I øjeblikket er der en del klager over håndværkere, som starter meget tidligt om morgenen. Og det er ikke sikkert, de har lov til det.

- I alle byggetilladelser, som i dag gives i Slagelse Kommune, er der angivet en tidsramme for, hvornår der må støjes, forklarer Martin Poulsen.

Det vil typisk være fra 07 til 18 på hverdage, og hvis naboer oplever generende støj udenfor disse tidspunkter, kan der således være grundlag for en klage.

Avanceret måleudstyr Eftersom støj kan være en noget subjektiv størrelse, så går kommunen mere videnskabeligt til værks, når støjen skal måles. Og der arbejdes med tre »støj-zoner«:

- Fra klokken 7 til 18 på hverdage er det »normal arbejdstid«, og her er der vide rammer for aktivitet. Fra 18 til 22 vil de fleste gerne have ro til aftensmaden, så derfor skal der skrues lidt ned. Og om natten - fra klokken 22 til 07 - skal der i udgangspunktet være ro, siger han.

- Vi har et meget avanceret måleudstyr, som meget præcist kan måle støjen i decibel (dB). Og her opererer vi med forskellige grænseværdier, som afhænger af, hvor vi er henne, siger han.

I et område med tung industri som f. eks. Stigsnæs ved Skælskør er det tilladt at støje op til 70 dB hele døgnet.

Herefter følger industriområder, hvor grænsen er op til 60 dB. Så følger »blandet bolig og erhverv«, som for eksempel er midt i Slagelse:

- Der vil være vedvarende støj fra udsugning, ventilation og varmepumper, ligesom der kan være gener fra musikalsk underholdning på værtshuse og lignende. Det kan tit være et problem, siger han. Artiklen forsætter efter billedet...

Langvarig støj er ikke til at holde ud - og det behøver man ikke finde sig i. Både politiet og kommunen råder dog parterne til at tale sammen i første omgang, før der eventuelt bliver klaget. Modelfoto



Men den største gruppe vil være beboere i et typisk parcelhuskvarter, hvor et vedvarende støjniveau som udgangspunkt ikke må overskride 35-45 dB, hvilket stort set svarer til fugle, der synger på afstand.

Til sammenligning vil en støvsuger tæt på - eller en trafikeret vej på afstand - i gennemsnit støje omkring 70 dB.

Når kommunen skal vurdere støjniveauet, sker det over længere tid - f. eks. fra klokken 7 til 18 - og over flere dage. Det er altså den samlede støj over tid, der vurderes - ikke en kortvarig, men måske meget kraftig støj.

Prøv først dialogen Som det kan ses på ovenstående, kan der være uendeligt mange støj-scenarier. Martin Poulsen opfordrer til, at man som naboer først og fremmest går dialogens vej og prøver at finde en løsning, som begge parter kan leve med. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan man udfylde en detaljeret klage via kommunens hjemmeside:

"(...) i værste fald kan der gå op til to år, før politi eller anklagemyndighed får tid til at se på sagen."

- Martin Poulsen, miljøplanlægger - Martin Poulsen, miljøplanlægger - Vores behandling af sagen bliver langt hurtigere og mere effektiv på den måde, da det jo er klageren selv, der ved, hvor skoen trykker. Der kan være mange detaljer, som er værdifulde for kommune at kende til, før vi besøger den, som der klages over, siger han.

Hvis kommunen giver klageren medhold, så rettes der henvendelse til den, som støjer. Og hvis det stadig ikke hjælper - efter flere indskærpelser - kan kommunen i sidste ende overgive sagen til politiet.

- Når vi overdrager sagen til politiet, har vi stadig tilsynspligten, men kan ikke foretage os yderligere. Og i værste fald kan der gå op til to år, før politi eller anklagemyndighed får tid til at se på sagen, fortæller Martin Poulsen.

Heldigvis bliver langt de fleste klager ordnet i mindelighed gennem dialog.

- Og den allerbedste løsning er, hvis naboerne selv kan snakke sig til rette, således at kommunen ikke skal være »bussemand«, slutter Martin Poulsen.