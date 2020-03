Kvinderne ønsker ikke et billede med i avisen, men er helt med på at fortælle om herlighederne ved at caféen.

Det danske sprog bygger broer og venskaber i ghetto

Slagelse - 04. marts 2020 kl. 10:43 Af Fleur Sativa og Dorte Abrams

I »Tal Dansk Cafeen« i Kvarterhuset på Motalavej i Korsør mødes en gruppe kvinder hver tirsdag og taler sammen. Kvinderne kommer fra syv forskellige lande, og tilsammen taler de 15 forskellige sprog.

Men i sprogcafeen er det fælles sprog dansk.

Rundt om et bord, der er dækket op med kaffe og hjemmelavede dadelkugler, bliver der således givet gode råd og udvekslet opskrifter på ansigtsmasker og kur mod influenza.

Men der bliver også talt om børn, uddannelse, jobmuligheder, kultur og religion og om, hvordan det er at leve i Danmark, når man kommer hertil som tilflytter.

Selv om alle har forskellig baggrund, er det på den måde tydeligt, at kvinderne har meget til fælles. Og på tværs af kultur bliver der skabt nye venskaber og udvekslet historier om livet og hverdagen.

»Hvad laver jeg her i Danmark?«

Det er knapt to år siden, Tatiana Garstea flyttede til Korsør, efter hendes mand havde fået jobmuligheder i Danmark. Hun er oprindeligt fra Rumænien, men har boet i flere forskellige europæiske lande, inden familien kom til landet.

Mødet med Danmark var barskt, og det første år følte hun sig alene og isoleret på grund af sproget, husker Tatiana Garstea.

- Jeg kunne ikke tale med nogen, og det var virkelig svært. Jeg var helt isoleret og havde ingen venner. Jeg havde min mand og mine børn og følte mig deprimeret og tænkte ofte: »Hvad laver jeg her«, forklarer hun.

For mindre end et år siden startede Tatiana Garstea derfor på sprogskole i Slagelse, og i dag er hun i gang med Dansk 3. Hun vil gerne finde et arbejde i dagtimerne og er åben for det meste, så længe hun kan følge sine to børn i daginstitution og være der for dem om aftenen, fortæller hun.

- Jeg bliver nødt til at hjælpe min datter med lektier, min mand taler nemlig ikke dansk, forklarer Tatiana Garstea, som lige nu leder efter et rengøringsjob.

Et møde på tværs af kultur og sprog

Ayan Noor er oprindeligt fra Somalia, men har boet på Motalavej siden 2004. Hun er aktiv i kvindegruppen Kvindeforum, som mødes hver anden fredag i Kvarterhuset. Hun fungerer her som brobygger mellem mange kvinder i området, og det er hende, som har fået flere af kvinderne med til Tal Dansk Cafe.

For Ayan Noor er det vigtigt, at der er et sted som Kvarterhuset, hvor mennesker kan mødes på tværs af kultur og sprog til forskellige arrangementer og tilbud.

- Det betyder meget, at vi kan samles omkring aktiviteter og lære hinanden at kende. Det skaber ro at lære mennesker at kende, fordi man får mere tillid til hinanden, forklarer hun.

Også for Majedeh Rahim, som oprindeligt er fra Irak, er der ingen tvivl om, at fællesskabet på Motalavej er årsagen til, at så mange mennesker er glade for at bo der.

- Jeg synes, det er sjovt at møde kvinder fra forskellige lande og lære om deres kultur og traditioner. Og så er det vigtigt at blive tvunget til at øve sit danske - det er den eneste måde, man kan blive bedre, forklarer Mejedeh Rahim, som er aktiv som kasserer i Kvindeforum.

Hun er desuden frivillig i Kirkens Korshærs systue, hvor kvinder mødes to gange om ugen for at hygge sig og sy. Det sker på plejecentret Solbakken.

At tale er vejen til et godt liv

En anden af kvinderne i sprogcaféen, Mumtaj Pathan, er oprindeligt fra Indien. Men hun har rejst verden rundt og taler mange forskellige sprog. Derudover er hun uddannet lærer og socialrådgiver og håber derfor at kunne bruge sine mange erfaringer på det danske arbejdsmarked.

Lige nu arbejder hun på at blive bedre til dansk, mens hun søger job ved siden af sprogskolen.

- Dansk er et meget svært sprog, men der er ingen vej udenom - vi bliver nødt til at lære det, hvis vi vil bo og arbejde her i landet, siger Mumtaj Pathan med et smil.

På den måde spreder Mumtaj Pathan smil, hvor end hun kommer. Og måske er det netop den energi, som kvinderne er med til at give hinanden. For det er tydeligt, at sprogcafeen er meget mere end et par timers samtale på det mærkelige svære sprog, »dansk«.

Det er mere et fællesskab, hvor kvinder støtter hinanden og giver hinanden gode råd, et sted, hvor man kan udveksle tanker og bekymringer. Og ikke mindst et sted, hvor man kan møde andre, som forstår, hvordan det er at leve som tilflytter i Danmark.