Se billedserie Der bliver samlet godt 50 beholdere i timen - også selv om det står ned i stænger. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Det bliver en smal sag at sortere affald med ny affaldsordning

Slagelse - 25. april 2018 kl. 16:54 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

50 procent af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022, er meldingen fra Folketinget.

Et mål Slagelse Kommune følger op på med den nye affaldsordning, der træder i kraft 1. maj. Med den nye ordning bliver de gamle beholdere skiftet ud med to nye, som indeholder to rum. Én beholder til metal, glas og hård plast blandt andet, og en til mad- og restaffald.

Men indtil man får en ny affaldsholder på matriklen, skal man bare gøre, som man plejer.

Sjællandske var inviteret ud at se de nye beholdere og skraldebiler, hvor der også var besøg af formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget Jørgen Grüner (F) og byrådsmedlem Knud Vincents (V). Her fortalte Jette Jungsberg, afdelingsleder i teknik og miljø, om den affaldsordning.

- Det er en løsning, hvor endnu mere materiale fra husstande kan genbruges og bliver sorteret - og så får borgerne også mulighed for at smide flere materialer til genbrug. Det er overskueligt med den nye løsning, plus det bliver muligt at melde sig til haveaffald og storskrald, fortæller Jette Jungsberg.

Der er allerede godt gang i arbejdet med at få forberedt de nye beholdere, så de godt 27.000 husstande har mulighed for at sortere mere af deres affald. Flere tusinde beholdere står allerede klar til opstilling.

Det er PWS, en virksomhed der står for produkter og serviceordninger, som står for at levere de godt 54.000 nye affaldsbeholdere. Også her er der fokus på genanvendelse af materialet.

- Godt 98 procent af materialet i de gamle affaldsbeholdere, som vi får tilbage, bliver genanvendt, blandt andet til at lave nye beholdere. Så bliver de vasket godt igennem, snittet i meget fine stykker og smeltet sammen til en ny beholder, fortæller projektleder Jimmy Mørch fra Pws.

Især de neutrale farver som sort og grå betyder, at størstedelen af affaldsbeholderen kan genbruges ifølge Jimmy Mørch.

M.Larsen vognfirma vil stå for skraldebilerne, og der kommer til at køre ni to-kammer skraldebiler rundt i kommunen til at starte med.