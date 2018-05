Det Røde Pakhus blev ekstra rødt

Jørgen Grüner (SF), der er formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget i Slagelse Kommune, brugte det meste af sin tale på at tale om de netop overståede overenskomstforhandlinger for de 750.000 offentligt ansatte - det gjorde han både som politiker, men også i kraft af sit arbejde som faglig konsulent hos BUPL Midtsjælland.

- Jeg synes, Anders Bondo Christensen har gjort et stort stykke arbejde, selv om det måske er en svær opgave han skal ud på nu hos lærerne, Forhåbentlig vil den nye kommission gøre, at vi får genoprettet tilliden og samarbejdet mellem arbejdsgiverne og lærerne, sagde Jørgen Grüner videre og roste arbejdsgiverne for at flytte sig, og forligsinstitutionen for at gøre en stor indsats for, at det hele ikke endte i storkonflikt.