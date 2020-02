Se billedserie Flakkebjerg Skole står først for tur til at få toiletterne renoveret.

Send til din ven. X Artiklen: Designmanual har forsinket nye skoletoiletter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Designmanual har forsinket nye skoletoiletter

Slagelse - 25. februar 2020 kl. 09:00 Af Arne Svendsen Standarden er ikke i top for toiletterne på Slagelse Kommunes skoler, men det gøres der noget ved for tiden. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2017 2,5 millioner kroner årligt i hver af de fire budgetår 2017-2020 til renovering af skoletoiletterne i kommunen. Den første halvdel af de i alt 10 millioner kroner er allerede blevet frigivet, og arbejdet er således i gang.

På mandagens byrådsmøde blev det så vedtaget at frigive de sidste fem millioner kroner til renovering af skoletoiletter.

Første sted man tager fat er Flakkebjerg Skole, hvilket glædede Venstres Jan Møller Pedersen, der jo bor her.

Han undrede sig dog over, at det havde taget så lang tid. Hvilket åbenbart skyldes, at man har skullet udarbejde en fælles designmanual for toiletterne.

- Den kunne vi da godt tænke os at se, sagde Jan Møller Pedersen.

Tidligere borgmester Lis Tribler (S), der er medlem af børne- og ungeudvalget, var ikke helt tilfreds med den lange tid, der er gået med projektet.

- Det viser sig, at der er gået rigtig lang tid med at lave den fælles designmanual for alle skolerne. Her havde det nok været mere hensigtsmæssigt, hvis man havde givet pengene til de enkelte skoler, hvor elevrådene så kunne have været med til at bestemme, hvordan toiletterne skulle indrettes, sagde Lis Tribler.

Hun håbede på, at toiletterne på alle skoler ville være klar til sommerferien. I hvert fald er renoveringerne i gang overalt.

Det fremgår af sagens bilag, at anlægsprojektet skal bidrage til at hæve standarden på skoletoiletterne i Slagelse Kommune.

- Der er udarbejdet en minimumsstandard og en designlinie, og selve anlægsarbejdet består i at renovere skoletoiletter, så de kommer op til standard. Derudover er det vigtigt, at skoletoiletterne bliver lyse, åbne og trygge, så toiletbesøg i skoletiden bliver en god oplevelse for eleverne, hedder det.

Det fremgår også, at anlægsarbejdet prioriteres således, at de skoletoiletter der ligger længst fra minimumsstandarden bliver renoveret først.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) lovede at sende designmanual til byrådets medlemmer.