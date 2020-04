Derfor vælger Sydbank Korsør fra

Sydbank forlader Korsør med sidste åbningsdag i den historiske bankbygning på Caspar Brands Plads 5 fredag den 19. juni. Alle fem medarbejdere og filialchef Sune Kristensen fortsætter hos Sydbank. Det fastslår bankens områdedirektør på Sjælland Jesper Lund Wimmer, der er vendt tilbage med svar på Sjællandskes spørgsmål om lukningen. Områdedirektøren oplyser, at der cirka er 1.800 kunder tilknyttet Korsør-filialen. Under 30 procent af kunderne har bopæl i Korsør, mens over 900 af dem har en geografisk tættere tilknytning til Slagelse, fastslår områdedirektøren.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her