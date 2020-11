Se billedserie Den kraftige røg fra den brændende lastbil fyldt med fransk likør med en spiritusprocent på 40 kunne tydeligt ses fra land. Privatfoto

Derfor tog det så lang tid at bekæmpe branden på Storebæltsbroen

En last med 36 paller brandfarlig fransk appelsinlikør Cointreau gjorde det meget vanskeligt at slukke brand på Storebæltsbroen, som var lukket i næsten fem timer fredag. Glasskår skar hul på brandslanger, og lastbil fik skåret hydraulikslange over. Først i nat fjernes den udbrændte lastbil

Slagelse - 20. november 2020 kl. 17:45 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Det var en særdeles langvarig og svær brand at slukke i en lastbil, som mødte i alt 13 mand i to slukningskøretøjer og to tankvogne med vand fredag formiddag på Storebæltsbroen kort før midten af højbroen. - Lasten bestod af 36 paller med brandfarlig fransk appelsinlikør Cointreau, ligesom der også var ild i lastbilens dieseltank, siger Henrik Vibits til Sjællandske. Han var indsatsleder ved branden, som lukkede broen i næsten fem timer i retningen mod Fyn. Kilometerlange køer i to spor strakte sig fra betalingsanlægget og helt til Slagelse.

