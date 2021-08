Se billedserie Broen virker næsten uendelig lang indvendig i de hule brofag, hvor bilernes kørsel øverst tydeligt høres.

Send til din ven. X Artiklen: Derfor holder Storebæltbroen i flere hundrede år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Derfor holder Storebæltbroen i flere hundrede år

Tag med på besøg inde i Storebæltsbroen, hvor dens indre organer sikrer den en lang levetid - men næppe de 500 år, som broens beton kan holde.

Slagelse - 13. august 2021 kl. 08:15 Af Tekst: Helge Wedel Foto: Thomas Olsen Kontakt redaktionen

Pylonerne er høje. Ankerblokkene enorme. Broens former skønne. Velkendt nydelse og fakta for de til tider over 50.000 bilister, der kører over broen på en enkelt dag. Alle med følelsen af, at Storebælt ingen hindring er, og det er en selvfølge at skifte Sjælland ud med Fyn - eller omvendt.

Den faste forbindelse er fast arbejde for op mod 150 mennesker og hertil en lang række entreprenører, der sammen med stadig mere avanceret teknologi sørger for, at broen netop er den førnævnte selvfølge at benytte alle årets dage på alle tidspunkter.

Broens levetid blev ved indvielsen sat til mindst 100 år.

I dag regnes med mindst det dobbelte. For bedre at forstå, hvordan den enorme konstruktion af beton og stål kan holde i så mange år, har Sjællandske Medier bedt konstruktionsingeniør og projektleder hos Sund & Bælt, Finn Bormlund, vise broens hjerter og vigtige indre organer frem.

Bevægelig bro Billedet med hjerter og organer i broen passer godt med, at der ingenlunde er tale om en fastlåst konstruktion. I stedet er det en særdeles bevægelig bro, som via lejer er bygget til at udvide sig og trække sig sammen alt efter, om den er omgivet af høje sommertemperaturer eller vinterfrostgrader. Især den 2,7 kilometer lange hængebro.

- Hængebroen kan derfor ved ankerblokkene flytte sig op til +/- en meter afhængig af temperaturen. Det er den også konstrueret til, ligesom diverse installationer og kabler også er monteret, så de ikke rives over, når broen bevæger sig, siger 60-årige Finn Bormlund, der har haft broen som arbejdsplads siden 1997.

Fugt er fjenden Indgangen til hængebroens indre og med tydelig hørbar bilkørsel på asfalten øverst på de hule brofag sker gennem døren i den vestligste ankerblok. Umiddelbart mærkes ingen forskel på at være ude på broen eller inde i ankerblokken, men det gør der straks, når man kommer ind i den lukkede del, hvor hovedkablernes 8648 tråde hver på 5,38 mm er fastgjort i ankerblokken. Den samme markante forskel mærkes, når døren ind til den hule brodrager åbnes. Luften er markant tør.

- Fugt er stålets værste fjende. Derfor sørger affugtningsanlæg for at holde en lav luftfugtighed. Stål ruster ikke ved en relativ luftfugtighed på højest 60 procent. I broen holder vi luftfugtigheden nede på omkring 40 procent, siger Finn Bormlund.

Med andre ord er broens affugtningsanlæg de hjerter, der giver ståldelen af broen en lang levetid. Der er da absolut heller ingen rust at se inde i broen.

I 2014 blev der monteret affugtningsanlæg på hovedkablerne for at bevare dem i god stand og øge levetiden. Affugtningsanlægget har fungeret siden 2015. Som bilist kan man se snoede slanger omkring nogle af de lodrette kabler, der fra broens indre fører den tørre luft op og ind i de 83 centimeter tykke og over tre kilometer lange hovedkabler, som hængebroen er fastgjort i.

Håndskrevne Det er en meget speciel oplevelse at befinde sig inde i broen, hvor den næsten ser uendelig lang ud, når man kigger ned gennem den. Malet er den kun på det første lille stykke efter døren, mens resten er ren stål. Her ses håndskrevne tal og bogstaver på de mange ståldele, der er svejset sammen.

- Der er kun malet på det første stykke, fordi det skulle se pænt ud, når man åbnede døren til den indvendige del af broen, men modsat den udvendige side er maling slet ikke nødvendig grundet den tørre luft, siger Finn Bormlund.

Udvendig slibes og pletmales broen år efter år alle de steder, hvor rustpletter viser sig.

- Jeg vil tro, at pletmalingen kan fortsætte cirka 20 år endnu, inden broen skal have en sandblæsning og males på ny, siger Finn Bormlund.

Vigtige organer Er affugtningsanlæggene broens hjerter, så er der også andre vigtige organer, der passer på den.

- Der er monteret store støddæmpere, der opsuger kraften, hvis en tung transporter bremser op på broen. Hvis disse dæmpere ikke var til stede, ville der opstå et uforholdsmæssigt stort slid på brolejerne, der sikrer, at broen har mulighed for at bevæge sig frit uden at der opstår uhensigtsmæssige tvangskræfter, der kan få fatale konsekvenser for bygningsværket, siger Finn Bormlund.

Når omkring 90 procent af den øst-/vestgående trafik i Danmark benytter Storebæltsforbindelsen er Finn Bormlund ikke det mindste i tvivl om, hvor vigtig vedligeholdelse og rettidig omhu er for at holde livsnerven midt i Danmark åben.

- Vi kan jo ikke bare lede trafikken over på en anden bro, hvis Storebæltsbroen ikke kan bruges, så vi har i den grad fokus på at være foran, når det gælder vedligeholdelse, siger Finn Bormlund.

Dronehjælp Da dronerne for nogle år siden blev en del af inspektionen af broen, trænede Finn Bormlund droneflyvning hjemme i haven i Odense, så han også selv kan flyve dem.

- Tidligere skulle vi bruge tre-fire uger via udvendige inspektionsplatforme for at efterse ankerblokke for betonskader. Nu tager det en drone én dag at filme en ankerblok og to dage for en pylon. Hertil har teknologien også gjort, at mulige skader i betonen kan genkendes af computerprogrammer, så vi ikke skal se samtlige optagelser igennem, siger Finn Bormlund.

Han fastslår, at broens betondele er sat til at holde i imponerende 500 år. Dog ikke i det såkaldte splash-område, der er to meter under og seks meter over havoverfladen. Her er holdbarheden sat til 90-100 år. Derfor holdes ekstra øje, så nødvendige reparationer kan sikre, at Danmarks brostolthed nummer et kan bruges og nydes i mange generationer.

Overfartshistorien Allerede i 1855 opstod idéen om en fast forbindelse. Besluttet blev den først i 1987.

Da H.C. Andersen som 14-årig 5. september 1819 krydsede Storebælt med København som rejsemål, var det bestemt ingen selvfølge eller for den sags skyld nemt og hurtigt at skifte Nyborg ud med Korsør - eller omvendt.

Tåge, vindstille og efterfølgende østlig modvind betød, at det tog 22 timer, før husene i Korsør og i mørke ved 23-tiden kunne ses af den kommende store digter, der efterfølgende skrev om sit livs første møde med overfartsbyen Korsør, at »dårligt brændte lamperne«.

At der findes et færgested mellem Korsør og Nyborg fremgår allerede af Christians IV's forordning fra 1. juni 1615. De første storebæltsfærger, H/F Korsør og H/F Nyborg, blev indsat fra 1. december 1883.

Idéen til at skabe en fast forbindelse til afløsning for sejlskibe, senere dampskibe og sluttelig dieseldrevne storebæltsfærger opstod allerede i 1855.

Men først i 1948 blev en kommission under Ministeriet for offentlige Arbejder nedsat med det mål at binde Sjælland og Fyn sammen med en fast forbindelse.

De politiske diskussioner og tekniske undersøgelser fortsatte helt frem til 1987, hvor et bredt politisk forlig under Schlüter-regeringen vedtog at bygge Danmarks hidtil største infrastrukturprojekt med den kombinerede bro- og tunnelløsning.

Andre løsningsforslag var også luftet. Lige fra en ren vejbrosløsning til en såkaldt tunnelfærge, hvor bilerne skulle transporteres med tog.

Flere gange opstod der tvivl om behovet for en fast forbindelse over Storebælt. Ikke mindst ved oliekrisen i 1973, hvor der blev sået tvivl om privatbilismens fremtid.

I dag er såvel privatbilisme som Storebæltsbroen en selvfølge for alle.

Ny rekord Hvor der med Storebæltsfærgerne blev overført omkring 8000 biler dagligt, så blev der med 56.291 biler sat ny rekord på broen lørdag den 31. juli 2021.