Derfor har Knuths pibe fået en anden lyd

Forældre skal have fuld tilbagebetaling, hvis de ikke anvender daginstitution i genåbningsperioden. Det slog et flertal af byrådets partier fast mandag aften. Også Venstres Stén Knuth, som dog for få uger siden var af holdningen, at alle i udgangspunktet måtte betale trods lukning. To forskellige situationer, mener han.

Et flertal af byrådets partier går ind for fuld tilbagebetaling til forældre, der fra midten af april frem til 10. maj betaler for en pasningsordning, de ikke anvender eller har mulighed for at benytte. Blandt andet grundet pladsproblemer og mangel på personale.

