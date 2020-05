Derfor graves der: Fjernvarme mellem to broer

Slagelse: Som bekendt er Slagelse i øjeblikket et rent mekka for vejarbejder. Der bliver lavet ny asfalt her, der og allevegne - og der bliver gravet ud til nye kloakker og fjernvarme. Et af de mere usædvanlige vejarbejder foregår lige nu på Idagårdsvej - nær Bilka og Fodsporet.