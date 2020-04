Den nye dato for løbet over Storebælt bliver 19. september. Arkivfoto

Der løbes på broen 19. september

Broløbet hen over Storebæltsbroen finder sted 19. september. Det oplyser arrangørerne på broløbets hjemmeside.

Mere end 10.000 løbere har tilmeldt sig løbet, der oprindelige skulle have fundet sted 20. juni, men som siden har været annonceret udskudt på grund af situationen omkring coronavirus.

Da regeringen besluttede, at forbud mod større forsamlinger skulle gælde frem til 31. august var meldingen fra løbsarrangørerne, at løbet nok ville blive udsat til 19. september, men at den beslutning først ville blive endelig afgjort 20. april.

Mandag morgen 20. april kunne man så på løbets hjemmeside læse, at den beslutning var truffet.

Har man tilmeldt sig løbet, så bliver ens tilmelding automatisk flyttet hen på den nye dato, oplyser arrangørerne. Hvis man ikke kan deltage på den nye løbsdato, kan man enten gebyrfrit overdrage sit startnummer til en anden eller sælge sin billet. Desuden kan man frem til 10. maj få refunderet købte billetter - dog minus et håndteringsgebyr.

Billetter, der refunderes, sættes løbende til salg.

Starten går som hidtil planlagt fra Halsskov Færgehavn ved Korsør. Man kan deltage i både halvmaraton, kvartmaraton og et børneløb.

Det er ottende gang at løbet over Storebæltsbroen afvikles.