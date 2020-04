Se billedserie Sognepræst Lykke Fugl Wester er netop blevet færdig med at optage en af påskens mange gudstjenster. Foto: Solveig Hansen

Der kommer påskefejringer efter denne

Slagelse - 05. april 2020 kl. 13:39 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kirkedøren er låst. Guds hus er lukket på linje med så meget andet i denne tid. Og så alligevel ikke. For indenfor står sognepræst Lykke Fugl Wester i sin præstekjole og pibekrave og prædiker. Alle kirkebænkene i den snart 150-årige kirke står ellers tomme hen.

- Det er da underligt, at der ikke er nogen, der kigger tilbage, siger Lykke Fugl Wester, da hendes mand, Niels Wester, har slukket for den mobiltelefon, der er sat op på et stativ foran knæfaldet.

Hun er lige blevet færdig med at optage den virtuelle gudstjeneste, der i cyberspace skal være en erstatning for menighedens sædvanlige gudstjeneste palmesøndag.

Nærvær i højsædet - Jeg gør det så godt, jeg kan, og det drejer sig ikke om, at gøre det perfekt men om at gøre det nærværende for de, som kigger med, siger Lykke Fugl Wester.

Dagens prædiken - optaget en dag på forkant - handler om ødselhed og generøsitet.

- Vi har brug for hinanden - ikke mindst i denne tid, hvor vi i høj grad må leve hver for sig. Og det er opløftende for os alle, hvordan der bliver vist generøsitet og ødselhed med den hjælp, der er behov for, lyder det i Lykke Fugl Westers prædiken, hvor to bønner, en velsignelse og en samle også indgår.

Et kvarter i kirke I løbet af et kvarter er den virtuelle gudstjeneste færdig, og Lykke Fugl Wester løsner pibekraven og sætter sig på en af de tomme kirkebænke på behørig afstand af undertegnede.

- Der kommer påskefejringer efter denne, og vi må i stedet glæde os til de andre begivenheder, der kommer i kirkeåret. Folkekirken skylder at følge de regler, der er udstukket for resten af samfundet, siger Lykke Fugl Wester.

Hun kom til Skt. Povls Kirke i Korsør for knap to år siden, efter i en årrække at have prædiket i både Vojens, Gug og Sønder Tranders Kirker.

- Jeg har boet 30 år i Jylland, men jeg længtes hjem til Sjælland og min familie, siger Lykke Fugl Wester, der er født og opvokset i Vordingborg.

Tilbage til hverdagen - Jeg glæder mig til at holde rigtige gudstjenester i kirken igen. Det gør vi alle sammen, siger Lykke Fugl Wester med reference til sine mange kollegaer rundt omkring i landet, som også må tænke kreativt i øjeblikket for at formidle påskens grundfortælling om både håb, forsoning, tilgivelse, fællesskab, tro pa livet, svigt, ensomhed, lidelse og død.

Ord som alle på forunderlig vis passer til en hverdag i dagens Danmark, hvor en hårnakket variant af coronavirus har bragt både gode og dårlige sider hos mennesket med sig.

Et stort tab - Det er da et tab, at vi ikke kan holde de sædvanlige påskegudstjenester i kirken, men samtidig har det været spændende at finde nye måder at forkynde på, siger Lykke Fugl Wester, der håber at den trofaste menighed i Skt. Povls Kirke og gerne flere kan finde vej til kirkens virtuelle gudstjenester via kirkens hjemmeside samt Facebook.

Både skærtorsdag, langfredag og påskedag vil Skt. Povls Kirke stå bag virtuelle gudstjenester, hvor alle kan deltage sammen - men hver for sig. Alle dage er der gudstjeneste klokken 10.00.

- På denne måde kan vi måske endda nå ud til flere, end vi plejer, siger Lykke Fugl Wester, inden også hun forlader kirken, der om alt går vel vil give genlyd af glade konfirmander i juni.