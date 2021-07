De nyansatte landinspektører. Fra venstre: Andreas Kildebo, Idamarie Jørgensen, Catalina Thomsen, Andreas Balling, Peter Lauritsen og på bilen Joackim Christensen. Privatfoto

Der er rift om landinspektører

Slagelse - 01. juli 2021

Nyuddannede strømmer i disse uger ud på arbejdsmarkedet klar til at indtage deres første job efter endt uddannelse.

Seks af dem starter i den lokale virksomhed Skel.dk Landinspektører, der har kontorer i Valby, Holbæk, Sorø, Kalundborg og Slagelse.

Firmaet er de seneste år vokset støt.

De nyansatte er alle nyuddannede landinspektører og har skrevet under på deres kontrakt med landinspektørfirmaet, før de afsluttede deres uddannelse som Cand. Geom. fra Aalborg Universitet.

Peter Lauritsen er én af de nye medarbejdere, der starter på kontoret i Holbæk til sommer.

- Jeg kendte Skel.dk igennem flere studiekammerater, der har været tilknyttet firmaet fra før vores studiestart i 2016. Fra dem har jeg hørt mange gode historier om både en velfungerende arbejdsplads og mange sjove sociale arrangementer, fortæller Peter Lauritsen i en udsendt meddelelse fra firmaet.

Vigtigt at tiltrække nye

Han siger også, at det efterhånden er mere reglen end undtagelsen, at man som landinspektør har job inden sin sidste eksamen. Årgangen af nyuddannede landinspektører tæller på landsplan kun 34, hvilket er et lille udbud set i lyset af den efterspørgsel, der opleves på markedet. Det betyder, at arbejdsgiverne flokkes om kandidaterne - allerede før de er færdiguddannede.

- Uden ny arbejdskraft risikerer man at bremse væksten. Ikke kun i firmaet men i hele branchen, fortæller administrerende direktør, Michael Thomsen.

I Skel.dk gør man en betydelig indsats for at tiltrække nye medarbejdere.

- Vi har gennem en lang årrække arbejdet målrettet med vores arbejdsmiljø og ledelse for at kunne kalde os Branchens Bedste Arbejdsplads. Det forpligter. Både i det store og i det små gør vi en stor indsats for i hverdagen at sikre, at vores medarbejdere går glade til og fra arbejde. Vi hører igen og igen fra nye medarbejdere, at vi vælges til på baggrund af netop vores firmakultur, og dét er vi stolte af, siger Michael Thomsen.

Rekruttering af unge til studiet

Udover at tage imod de seks færdiguddannede landinspektører efter sommerferien, har Skel.dk også rekrutteret to nuværende målemedhjælpere til landinspektørstudiet på universitetet.

Efter gymnasiet blev de ansat i Skel.dk, og her er de blevet så interesseret i faget og branchen, at de har besluttet sig for at læse til landinspektør de næste fem år.

- Om de kommer tilbage til Skel.dk som uddannede landinspektører om fem år, det kan vi kun håbe på. Under deres studie gør vi i hvert fald alt for at bevare kontakten og tilbyder også både praktikplads, studiejobs samt deltagelse i vores mange sociale arrangementer, fortæller Michael Thomsen.

Han siger, at rekrutteringen af unge studerende til målemedhjælperstillinger er en del af en helt bevidst strategi for at sikre den fremtidige arbejdskraft til firmaet og branchen. Efter sommer starter tre nye målemedhjælpere i Skel.dk, der alle kommer direkte fra gymnasiet.