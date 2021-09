Flere foreninger i Slagelse melder om mangel på frivillige hænder, blandt andet her i Mission Afrika, hvor der mangler frivilige til at stå i butikken. Butikken åbner senere to dage om ugen, fordi der ikke er nok personale. Foto: Anna Gudmann Hansen

Der er mangel på dette i foreningerne

Der mangler frivillige i Slagelse Kommune, lyder det fra flere forskellige foreninger. Coronapandemien er gået hårdt ud over frivillige kræfter, og der ligger en opgave i at få folk tilbage i organisationerne.

Slagelse - 07. september 2021 kl. 06:29 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Det er hørt før, at der mangler arbejdskraft i Danmark. Men det er ikke kun virksomheder og firmaer, der mangler lønnede medarbejdere, frivillige organisationer i og omkring Slagelse er nemlig i mangel på frivillige kræfter.

Der er 41 opslag på hjemmesiden Frivilligjob, hvor der mangler frivillige til den ene eller anden aktivitet i Slagelse. Det er organisationer som Røde Kors, Mødrehjælpen, Mission Afrika og Kirkens Korshær, der mangler folk til at hjælpe med alt fra at blive kasserer til at stå i genbrugsbutikker.

Stoppede under corona En af de organisationer, som mangler frivillige, er Slagelse Handicap Idrætsforening. Det fortæller Britta Jensen, der er sekræter i bestyrelsen. Det er frivillige til at assistere, når der torsdag aften er svømmeaften i Slagelse Svømmehal, som mangler. Det er for eksempel hjælp for brugerne til at komme op og ned ad vandet og hjælp i omklædningen.

I følge Britta Jensen er der faldet mange frivillige fra under corona, og de er ikke kommet tilbage igen.

Også i Mission Afrika er der brug for frivillige hænder. Irene Lindhardsen er formand i bestyrelsen, der driver Mission Afrika Genbrug i Korsgade, og hun fortæller, der især i det seneste år har været mangel på frivillige. Hendes erfaringer bakker op om Britta Jensens fra Slagelse Handicap Idrætsforeningen.

- Mange stoppede, fordi de følte, coronaen var for farlig til at forsætte. Så nu er vi færre, end vi var før, siger Irene Lindhardsen.

Det har haft den konsekvens, at butikken er lukket mandag og tirsdag formiddag. De dage åbner genbrugsbutikken først klokken 13 i stedet for klokken 10, og det er for ikke at presse de frivillige, der er.

Irene Linhardsen fortæller, at Mission Afrika til tider har haft unge frivillige, og det har været værdsat. Derfor håber hun på at flere unge vil melde sig. Der mangler også stærkere personer, der kan hjælpe med at flytte rundt på tunge møbler, men ellers er alle hænder velkomne.

Mangel har konsekvenser Mødrehjælpen er endnu en forening, der oplever manglen på frivillige, dog ikke i høj grad i genbrugsbutikken, men til andre aktiviteter, eksempelvis det nye initiativ Familieven, har formand Helle Dalsgaard oplyst. Desuden har Sjællandske tidligere skrevet om Ventilen, der måtte lukke sine aktiviteter i Slagelse på grund af mangel på frivillige, og om Natteravnene i Slagelse, der ligeledes mangler frivillige. Derudover kunne avisen forleden berette, at Tårnborg eSport var ved at lukke på grund af manglende personer, der vil være en del af bestyrelsen.

Det tyder altså på, at der er en generel mangel på frivillge kræfter i Slagelse.

Foreningerne skal finde deres DNA - Som udgangspunkt er det noget, jeg har kendt til i 25 år.

Sådan lyder det fra Jørn C. Nielsen om frivilligmanglen. Han er formand for Slagelse Idræts Råd, og han fortæller altså, at det altid har været en udfordring for idrætsforeninger at få nok frivillige. Men dét sagt, fortæller Jørn C. Nielsen, at der har været en større mangel på frivillige de seneste år.

- Men der er ingen tvivl om, at det selvfølgelig har været en udfordring oven i, at der er kommet corona, siger han.

Han gætter desuden på, at det har været forskelligt, hvor hårdt coronapandemien har tæret på foreningerne, afhængigt af, om de beskæftiger sig med udendørs- eller indendørs idræt.

I forhold til løsninger på problemet, mener Jørn C. Nielsen, at foreningerne skal gøre noget for at motivere de frivillige.

- Det er vigtigt, man får en meget afgrænset opgave. Jeg tror, der er frivillige der ude, men det kræver, at man bestyrelserne er bevidste om, hvordan man fordeler opgaverne, siger han, og tilføjer:

- Man skal finde tilbage til foreningens DNA og få fremhævet, hvad det er, man kan som forening. Det, tror jeg, er rigtigt vigtigt.

Minister: Det behøver ikke være en stor opgave Social- og ældreminister Astrid Krag (S) var torsdag i Slagelse for at køre gennem byen i Cykling uden alders rickshaw sammen med ældre fra plejecenteret Alliancehaven. Her knyttede hun en kommentar til manglen på frivillige generelt:

- Jeg tror, rigtig mange mennesker, vil få rigtig meget ud af at være frivillig og være noget for andre. Jeg tror, det handler om at skabe kendskab til de muligheder, der er, og at det ikke behøver være en meget stor opgave at være frivillig, siger hun.

- Vi ved, der er mange af vores seniorer, der er sunde og raske og har masser af overskud.

Hun sluttede klart af:

- Min opfordring her fra er, at man kaster sig ud i det.

Har du fået lyst til at involvere dig som frivillig, så kontakt den enkelte organisation, du vil engagere dig i, direkte. Telefonnumre kan findes på de forskellige organisationers hjemmesider. Det er også muligt at besøge hjemmesiden www.frivilligjob.dk og se en liste over frivillige stillinger, der er slået op, hvor der også kan findes kontaktinformation.