Se billedserie Tarek Youssef og hans drenge er på arbejde fra 16 til 19 på hverdage, og når der er behov for det, også nogle gange i weekenden.Foto: Mette Juhl Nygaard

Der er gods i Tareks drenge

Slagelse - 27. maj 2019 kl. 09:08 Af Mette Juhl Nygaard og Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når de fleste af os andre rammer fyraften, begynder et team af drenge deres arbejde i Slagelse Transportcenter. Teamet er med årene blevet til en helt særlig succes, hvor drenge, der har svært ved at få en chance for at bevise deres værd andre steder, får et godt afsæt til at tage sig en uddannelse og blive en del af arbejdsstyrken.

Det er »Tareks drenge«, der er i gang med at rydde op og gøre gods klar til videre transport i Slagelse Transportcenter A/S på Dalsvinget med Tarek Youssef som omdrejningspunkt.

- Vi havde et behov for nogle drenge om eftermiddagen, der kunne feje og gå til hånde, fortæller Jens-Ole Larsen, direktør i og indehaver af Slagelse Transportcenter. Tilbage i 2006 fik han en gruppe op at stå, heriblandt den dengang 15-årige Tarek Youssef, der hurtigt viste sig at være mere end »bare« en arbejdsdreng.

- Han skilte sig ud som en uformel leder af gruppen. Han tog selv hånd om at fyre og ansætte drenge i gruppen, så jeg overdrog hurtigt ansvaret for det hele til ham, siger Jens-Ole Larsen.

I takt med at der blev mere og mere at lave i firmaet, så han muligheden i at give drenge fra blandt andet socialt belastede områder chancen for at bevise deres værd i et fritidsjob - en chance mange af dem sjældent får, selv om de meget gerne vil.

- Mange af dem ligger under for fordomme, men de vil gerne arbejde og har en gejst og en vilje, der skal videreudvikles. Her lærer de at arbejde og bruge hovedet, forklarer 28-årige Tarek Youssef, der sideløbende med jobbet i transportcentret studerer international handel og markedsføring.