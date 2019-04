Der blev svaret »Emilie« fra hul i væg

Se billedserie Her afhøres Finn Petersen i sit havehus, mens politiet gennemfører ransagningen i jagten på Emilie Meng i huset. Foto: Helge Wedel

Slagelse - 13. april 2019 kl. 06:04 Af Helge Wedel

En 48-årig kvinde og nabo til Finn Petersen i et dobbelthus på Tårnborgvej i Korsør er kendt skyldig i forsøg på ulovligt at aflytte ham gennem huller i væggen. Hun var overbevist om, at Emilie Meng var hos ham. For hun fik svar gennem hul.

En enig domsmandsret kendte fredag en 48-årig kvinde skyldig i ulovlig aflytning gennem huller i væggen i det sammenbyggede hus på Tårnborgvej, hvor den 69-årige pensionist Finn Petersen bor på den anden side. Dommeren mente ikke, at hun skulle straffes, fordi politiet kendte til aflytningerne og ikke havde fortalt hende, at de var ulovlige. Den dømte skal betale sagens omkostninger.

I Retten forklarede kvinden roligt, at hun hørte en kvindestemme og råb om hjælp. Emilie Mengs mor var flere gange også til stede i kvindens halvdel af huset for at høre lydene fra hullerne, som kvinden lavede i sin væg, så hun kunne placere en mobiltelefon og optage med. Lydfilerne sendte hun til politiet, som hele fem gange i eftersommeren 2016 ransagede Finn Petersens hjem uden at finde det mindste spor efter Emilie Meng.Efter første ransagning fortalte politiet kvinden om en vaskemaskine hos Finn Petersen, der hvinede og gav bankelyde, når den centrifugerede.

Finn Petersens advokat Steen Djurtoft har hørt lydfilerne. Han har tidlige udtalt til Sjællandske, at de blot indeholder vejstøj.

Ifølge TV2 Østs reportage fra retssagen fandt den nu dømte kvinde sammen med Emilie Mengs mor ud af, at den angiveligt indespærrede person hos Finn Petersen svarede, hvis man stillede spørgsmål gennem aflytningshullerne.

Den 48-årige kvinde spurgte ind i et af hullerne i væggen, hvem det var, der råbte om om hjælp. »Emilie«, lød svaret. Også svar på »Hvad hedder din mor og din lillebror« kom der korrekte svar på fra hullet. Herefter var kvinden helt overbevist om, at Emilie Meng måtte være hos naboen.

- Jeg skal bare lige forstå det rigtigt - du talte til væggen, og så blev der svaret? spurgte anklager Anne Marie Fink.

- Det var sådan, det var, lød svaret fra den 48-årige i retten.

Den aflyttede nabo Finn Petersen forklarede i retten, hvor forfærdelig aflytningen og ransagningerne havde været for ham.

- Jeg har fået revet to et halvt år ud af mit liv, jeg følte ikke, at jeg kunne forlade mit hjem, uden at der var nogen, der kiggede på mig. Jeg ønsker ikke det her for min værste fjende, sagde han i retten.

Han krævede derfor yderligere en erstatning på 75.000 kroner, da han føler sig krænket af den nu dømte kvinde. Men kravet henviste dommeren til et privat søgsmål.

- Det betyder, at min klient skal ud og finansiere en erstatningssag, og det kan godt blive problematisk, siger advokat Steen Djurtoft.

Byretten har tidligere tildelt Finn Petersen standard- erstatning på fem gange 1200 kroner og 4.950 kroner for rengøring samt udbedring af blandt andet seks borehuller fra politiets fem ransagninger. Men Landsretten fandt, at den femte og største ransagning skulle udløse 2400 kroner ekstra i erstatning, ligesom Finn Petersen også fritages for at skulle betale sagens omkostninger på formentlig mellem 15 og 20.000 kroner.

Emilie Meng blev sidst set i i live på Korsør Station den 10. juli 2016. Hendes lig blev den 24. december samme år fundet i en sø ved en rasteplads ved Regnemarks Bakke mellem Ringsted og Køge. Drabsmanden er stadig på fri fod.