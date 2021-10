Slagelse Kommune har decentraliseret de seneste år. Nu er kommunen blev vurderet som en af de mest udgiftseffektive. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Denne kommune er en af de mest effektive Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Denne kommune er en af de mest effektive

Slagelse Kommune er en af de mest udgiftseffektive kommuner i landet, når det kommer til ledelse og administration. Efter flere besparelser og decentralisering på området, er der ikke meget potentiale til at skære tilbage.

Slagelse - 01. oktober 2021 kl. 16:04 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Der har længe været fokus på besparelser i Slagelse Kommune på området administration og ledelse.

Det betyder, der ikke længere er meget plads til effektiviseringer og besparelser på området. Slagelse Kommune er nemlig en af de mest udgiftseffektive kommuner i landet. Det viser ny vurdering fra Cepos.

En reduceret direktion I 2019 blev det fra politisk hold besluttet at skære et helt direktionsled væk i Slagelse Kommune. Stillinger som økonomi- og teknikdirektør, erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør samt børne- og ungedirektør blev nedlagt.

Nu tyder det på, at blandt andet de besparelser er til at måle. Ifølge en ny vurdering udarbejdet af Cepos over udgifter til ledelse og administration i landets kommuner, er Slagelse nummer fire på listen over de "mest udgiftseffektive kommuner."

Det vurderes altså, at der er lavt potentiale for besparelser på administration og ledelse i Slagelse Kommune.

En bevidst strategi - Det er en meget bevidst strategi, vi har kørt de sidste tre år. Vi er gået meget bevidst efter decentralisering og at lægge ressourcerne så tæt på borgerne som overhovedet muligt, lyder det fra borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Han peger blandt andet på nedlæggelsen af det meste af kommunens direktion som en årsag til, at Slagelse Kommune nu er at finde i toppen som en af de mest udgiftseffektive kommuner i landet.

Viceborgmester Villum Christensen (LA) fortæller, at besparelserne på administrationen og ledelsen i Slagelse Kommune går helt tilbage til kommunesammenlægningen i 2007.

- Da vi lagde kommunerne sammen, tog vi al den administration, der var, og lagde den sammen i en stor kasse, siger han og fortsætter:

- Der har været en proces lige siden dengang, hvor vi stort set hver eneste år har diskuteret, hvordan vi reducerer i bureaukratiet.

Det er John Dyrby Paulsen ikke overvejende enig i.

- Jeg er enig i, at man har forsøgt det, men man har bare ikke haft særlig meget held med det, siden man gik i gang for tre år siden, siger han.

Flere besparelser? I Cepos' notat er der udregnet et besparelsespotentiale per indbygger i kommunen, og her vurderes det, at der hos Slagelse Kommune kan spares 136 kroner per indbygger.

Det vurderes samtidig, at det totale besparelsespotentiale i kommunen er på 10.768.877 kroner - altså tæt på 11 millioner.

De tre kommuner, der vurderes at være mere udgiftseffektive, er Gentofte, Horsens og Holbæk, og her er potentialet nul kroner per indbygger.

Spørger man viceborgmesteren, må der gerne også stå »0 kroner« ud for Slagelse Kommune, næste gang en lignende vurdering bliver foretaget.

- Det ville da være rigtig dejligt, men nu skal man også passe på sådanne lister, siger han.

Det samme budskab er ikke at finde hos borgmesteren.

- Det handler ikke om at lægge nummer ét eller to eller 17 på en liste. Det handler om at gøre det bedste for vores organisation. Det er for at decentralisere, det er ikke et sparemål i sig selv eller et mål at komme først på en liste, siger John Dyrby Paulsen.

5 mio. sparet årligt Frank E. Andersen har været kommunaldirektør i Slagelse Kommune siden 2018. Han er den eneste tilbage på direktionsniveauet i Slagelse Kommune, og det er ham, der har ført mange af de decentraliserende tiltag ud i verden de seneste tre år.

Han fortæller, at der i Slagelse Kommune er blevet reduceret 25 procent og dermed sparet fem millioner årligt ved at fjerne de tre direktørstillinger og enkelte chefstillinger og ved en omrokering af ressourcerne. Det er dét, der er hovedårsagen til, at Slagelse Kommune nu vurderes at være en af de mest udgiftseffektive.

Borgerne i fokus Kommunaldirektøren bakker borgmesteren op om, at vurdering af Slagelse som udgiftseffektiv bunder i en decentralisering, hvor ressourcerne forsøges prioriteret hos borgerne - ikke hos ledelsen.

- Det, der har været retningen, er, at dem, der har været tættest på borgerne får de bedste rammevilkår. Vi forsøger, at den største andel af pengene anvendes tættest på borgerne. Hvis man skal gøre det med et vist antal penge, så må man prøve at reducere på det udgiftsniveau, der er centralt placeret, siger han og tilføjer:

- Det handler om at prøve at gøre det bedre. Færre lag vertikalt, mere samarbejde horisontalt og altid med borgerne i fokus.

På spørgsmålet om, om han ser, at der står »o kroner« ud for den næste vurdering af kommunens besparelsespotentialer, svarer han:

- Ja, man kunne godt drømme om, at vi går den her vej, men han tilføjer:

- Det handler ikke om ikke at have administrative folk, men at løse det hele mest fornuftigt, siger han.

Forskellige vurderinger De 136 kroners potentiale i besparelser per indbygger i Slagelse Kommune er udregnet efter en af flere typer af benyttede metoder, den såkaldte »regnskabsmetode.«

De to andre metoder er såkaldte »kombinationsmetoder« og her er besparelsespotentialet højere hos begge. Der vurderes det, at Slagelse Kommune kan spare henholdsvis 2.073 og 1.910 kroner per indbygger. Men Cepos' notat tager altså udgangspunkt i det laveste besparelsespotentiale.