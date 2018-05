Se billedserie Der var morgenbrød, lotteri og masser af taler i teltet hos 3F Storebælt den 1. maj om formiddagen. Og markeringen fortsatte om eftermiddagen. Foto: Mette Kjær Nielsen

Den tidlige kamp tog seniorerne i Korsør

Slagelse - 02. maj 2018 kl. 06:04 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gratis morgenbrød, morgenkaffe og en lille én. Klokken 7.30 startede Arbejdernes Internationale Kampdag i Korsør. Formiddagen bød på et arrangement arrangeret af Socialdemokratiet i Korsør med en lang række lokale talere på programmet. Eftermiddagen bød på et arrangement med 3F som hovedarrangør og flere landsdækkende navne på talerlisten. Begge arrangementer foregik i et opsat telt på parkeringspladsen bag 3F Storebælts domicil på Tårnborgvej.

Men tilbage til morgenens arrangement. Her havde hen ved 40 mennesker fundet vej hen. På listen over talere var blandt andet Flemming Erichsen (S), regionsrådsmedlemmerne Freddy Blak (S) og Charlotte Petersson (S) samt Slagelse Kommunes borgmester John Dyrby Paulsen. Der var dog lidt omrokeringer i programmet, således at borgmesteren holdt sin tale allerede klokken 8 og ikke som annonceret klokken 9.15. Han holdt dog en meget lignende tale lidt senere på dagen i Slagelse Lystanlæg - og den er omtalt andetsteds i denne avis.

Klokken 9.15 holdt i stedet det nyvalgte regionsrådsmedlem Charlotte Petersson (S) sin allerførste 1. maj-tale. Heri fortalte hun blandt andet om det nye arbejde for især sundhedsområdet, og om hvordan hun selv har mødt det regionale sundhedsvæsen, da hun for 14 dage siden blev indlagt akut med lungebetændelse på Slagelse Sygehus.

- Der er rigtig mange ting, der fungerer rigtig godt i vores sundhedsvæsen - men der er altså også nogle ting, der ikke fungerer. Vi vil derfor gerne opfordre alle til at tage kontakt til regionsrådsformand Heino Knudsen (S) direkte eller skrive til os i regionsrådet, hvis der er noget, der ikke fungerer, sagde Charlotte Petersson blandt meget andet i sin tale.

Både himlen over festteltet og langt de fleste hårtoppe inde i teltet viste sig fra den mere grå side denne tirsdag formiddag. Langt de fleste deltagere var i den senere del af arbejdslivet - eller ligefrem pensioneret.

Som eksempelvis Erik Madsen og Tove Elmlund, der deltog ved formiddagens arrangement.

- Jeg har været til 1. maj-arrangementer de sidste 60 år. Det startede med, at jeg tog med min far, og siden har jeg holdt fast. Det er vigtigt, fordi vi skal holde sammen, siger Erik Madsen, der er pensioneret tjenestemand.

- Der har ungdommen virkelig noget at lære. De er måske for forkælede og er ikke vant til at skulle kæmpe, siger Tove Elmlund, der er pensioneret kommunalt ansat.