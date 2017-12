Sagen drejer sig om både fremstilling, opbevaring og salg af 120 kilo amfetamin, 7,5 kilo kokain og 2,5 kilo hash. Anklageskriftet indeholder ikke færre end 24 anklagepunkter, hvoraf en del er en række »mindre forseelser« - såsom dokumentfalsk, opbevaring af ulovlige våben og trafikforseelser. Men hovedanklagerne går på, at denne gruppe personer, som er i alderen 23 til 48 år, nærmest har drevet et firma, hvis hovedformål var fremstilling og salg af primært amfetamin.

Den store narkosag nærmer sig afslutningen

Samtlige vidner er nu blevet afhørt i »Den store Narkosag« fra Slagelse. I dag onsdag skal senioranklager Mariam Khalil så procedere ved Retten i Næstved - hun skal med andre ord fremlægge alle de beviser, som hun og politiet har brugt mere end et år på at indsamle, validere og systematisere.

Sagen er en af de største narkosager i nyere tid og har derfor også fået megen omtale undervejs. Blandt andet er flere personer allerede dømt lange fængselsstraffe i relaterede sager - i august i år blev en 23-årig mand fra Fuglebjerg idømt ni års ubetinget fængsel, og en 21-årig mand fra Slagelse fik seks år. Den 23-årige blev også dømt for at have nedgravet flere kilo kokain samt to skarpladte pistoler med lyddæmper i et krat nær Sørbyhallen.