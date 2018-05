Den politiske vandskulptur

Her nyder en and »De syv dage«. Frank Rosens idé med skulpturen er at beskrive den komplicerede dagligdag, hvor man i ugens syv dage forfølger egne mål, men hvor man alligevel må arbejde sammen og støtte hinanden. Foto: Helge Wedel

Slagelse - 18. maj 2018 kl. 12:36 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»De syv dage« blev opstillet i 2001 efter politisk drama. I dag har politikerne netop udsat sag om afkalkning og istandsættelse.

Blot to dage før indvielsen af Havnearkaderne den 10. maj 2000 sagde et flertal i Korsør Byråd bestående af Venstre, Konservative, Folkelisten, Dansk Folkeparti og et par socialdemokrater nej til, at kommunens gave til Havnearkaderne skulle være vandskulpturen »De syv dage« udført i bronze af den hollandske kunstner Frank Rosen. Den samlede pris på 250.000 kroner var for høj, mente flertallet.

Det viste sig dog at være en særdeles upopulær beslutning at sige nej til byens gave blot to dage før indvielsen. Så ved åbningen af Havnearkaderne medbragte initiativtageren til skulpturen Arne Jørgensen en model af den. Efterfølgende strømmede det ind med penge fra både private, foreninger og erhvervsdrivende, så skulpturen kom på plads foran Havnearkaderne i 2001.

Vandskulpturen er atter kommet i politikernes søgelys som en sag på det seneste møde i kultur-og fritidsudvalget.

Her foreslår kommunens entreprenørservice, at der bruges anslået 300.000 kroner på at afkalke, istandsætte og forsyne skulpturen med ny og mere diskret belysning. Hertil skal et blødgøringsanlæg forhindre nye kalkaflejrwwwinger. Endelig forslås det, at bassinet i samarbejde med kunstneren eventurelt gøres mindre. Kulturafdelingen vurderer, at skulpturer af den velholdte slags i det offentlige rum udgør et vigtigt element i borgeres og turisters oplevelse af især de tre købstæder i kommunen som kulturelle miljøer.

Men som tilbage i 2000 blev det 18 år efter atter prisen, der kom til at spille en rolle, når det gælder »De syv dages« ve og vel. For politikerne besluttede, at der skulle indhentes tilbud på istandsættelse, hvorefter sagen igen skal behandles.

Der er uvist, hvad det koster at fremstille udbudsmateriale og indhente tilbud!