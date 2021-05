Se billedserie Kamilla Kastberg med henholdsvis en bambus og en ulddyne, som hun begge varmt anbefaler for en bedre søvn. På vej i butikken i Algade er også en kugledyne, der kan være med til at lægge en dæmper på uhensigtsmæssig uro. Foto: Solveig Hansen

Den gode søvn er en nødvendighed

Kamilla Kastberg er efter kun tre måneder med butikken og klinikken Kastberg, Trivsel, Tryghed og Transformation i Algade blevet bekræftet i, at hun kan hjælpe andre på mange måder. Også med den gode og vigtige søvn.



21. maj 2021

Øjenkontakten er insisterende, nærværende og tryg på en og samme tid. Kamilla Kastberg har budt indenfor i Kastberg Trivsel Tryghed Transformation i Algade. Friskbrygget kaffe, vindruer og jordbær står klar på det mørke træbord, og Kamilla Kastberg fortæller om de første måneder med specialbutikken, der er langt mere end blot en butik.

Med store facadevinduer ud til Algade, og med kig til Skælskør Fjord til den anden side, bader det store kombinerede butiks- og behandlerlokale sig i lys, og Kamilla Kastberg ligner en, der har sovet godt.

Og det med søvnen er slet ikke tilfældigt. For søvn bygger op eller bryder ned, og alt for ofte oplever Kamilla Kastberg sine kunder kæmpe med mangel på søvn samt afbrudt og urolig søvn, og næsten intet er værre.

Søvn eller kaos - Mangel på søvn er verdens værste torturmetode, siger Kamilla Kastberg. Hun er uddannet lærer, men siden har hun bygget på med en pædagogisk diplomuddannelse og en Master i Uddannelse og Læring fra Roskilde Universitet. Som lærer gjaldt det mest af alt specialundervisning og inklusionsklasser, men intet af det har direkte noget at gøre med emnet søvn.

Interessen for den gode søvn har derimod »sneget sig ind« via Kamilla Kastbergs egne børn, hvor flere er diagnosticeret med ADHD. En diagnose der ifølge Kamilla Kastberg også populært bliver kaldt for en søvnforstyrrelse.

En ny vej Med de fire versaler blev der for Kamilla Kastberg samtidig åbnet op for en familiær kostomlægning og en interesse for den alternative fremfor medicinske vej.

En interesse der i sidste ende i begyndelsen af året førte til realiseringen af Kastberg Trivsel Tryghed Transformation, hvor Kamilla Kastberg både sælger kosttilskud, produkter baseret på aloe vera, te, krystaller, sundt slik, æteriske olier og meget andet. Men også intuitiv massage, samtaleterapi og healing er en del af stedet. Og nu tilbage til det med søvnen.

For også dyner i naturmaterialerne bambus og uld er en del af sortimentet - og om ganske kort tid også kugledyner.

- Både bambus og uld tilpasser sig din kropstemperatur, og mange har brug for at føle sig omsluttet af tyngden fra deres dyne for at kunne slappe af og sove godt, fortæller Kamilla Kastberg.

Den type af kugledyne, som hun har på vej i butikken består af bittesmå glaskugler, som ingen støj giver, men som netop »tyngder en ned« på den gode måde.

Og selv om uld har ry for at varme, så er en af de helt store fordele ved uld ifølge Kamilla Kastberg, at uld kan opsuge meget fugt fra kroppen uden at komme til at virke koldt og fugtigt.

- God søvn er altafgørende, og dynerne er blot ét ud af mange forskellige værktøjer, der kan være med til at gavne ens helbred, siger Kamilla Kastberg, der med butikken og klinikken i ét og samme sted har fået sin drøm om at hjælpe andre opfyldt.

Der sker noget Kastberg Trivsel Tryghed Transformation slog dørene op for første gang den 25. februar i år, og allerede nu har Kamilla Kastberg oplevet, at synligheden i Algade har kunnet betale sig, og at mange har fundet vej til hende som et skridt på vejen til at få det bedre, om det så gælder diagnoser, gamle traumer, vrede, angst, depressioner eller andet.

- Jeg er ikke læge, men jeg kan bare mærke, at der sker noget, når jeg for eksempel har samtaler eller behandler med enten massage, krystaller og æteriske olier eller en blanding af det hele. Jeg er ellers ud af en naturvidenskabelig familie, hvor alt skal kunne forklares, siger Kamilla Kastberg.

Når hun giver massage, oplever hun ofte, at hun »pludselig« fysisk kan mærke, hvor problemet i virkeligheden sidder hos sin kunde.

Ingen tvivl - Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men jeg har fundet ud af, at jeg kan heale, og jeg kan mærke, at det begynder at gøre ondt på mig et sted, eller at mine knæ begynder at ryste, når jeg behandler, fortæller Kamilla Kastberg, der ikke er et sekund i tvivl om, at krop og sind hænger uløseligt sammen.

Som en naturlig del af Kastberg Trivsel Tryghed Transformation vil Kamilla Kastberg også løbende tilbyde forskellige kurser og walks (gåture, red.) indenfor forskellige emner som kan være for eksempel sociale relationer, kost, arbejde, økonomi, hverdagsrutiner eller andet.

Fredag den 28. maj holder hun på linje med flere andre butikker i byen længe åbent, og hun håber, at mange vil kigge ind for at høre, hvad hun kan tilbyde, og hun lover, at hun vil have flere gode tilbud - også på dyner.