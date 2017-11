Ingen tvivl om at Timm Vladimir brænder for mad og madlavning, som han synes, at skolerne gør alt for lidt ud af. Foto: Per Christensen

Den bedste sovs er remoulade

- Helt klart. Der er en kæmpe opmærksomhed og mange spørgsmål. Det er dejligt, for det sætter også fokus på madlavning. Efter min mening er vi alt for dårlige til at sørge for, at vores børn lærer at lave mad og få nogle sunde spisevaner, siger Timm Vladimir. Han ser madlavning som en vigtig investering for samfundet, der så senere vil spare store summer på at helbrede livsstilssygdomme, hvis sund madlavning var lært, så de unge ikke bare køber usunde færdigretter.