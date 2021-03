Et af 13 projekter, der har modtaget støtte, befinder sig i Slagelse.

Demente og pårørende får særlig hjælp via støttet projekt

Slagelse - 07. marts 2021 kl. 10:17

SLAGELSE: Det kan være hårdt arbejde at bo sammen med en person med demens. Derfor kan pårørende have brug for et pusterum fra sygdommen.

Det er filosofien bag en ansøgningspulje på 39 millioner kroner fordelt over fire år i Sundhedsstyrelsen.

I denne omgang er der uddelt støtte til projekter i 13 kommuner, og ideerne er mange: fra aflastning om aftenen, i hele døgn eller en hel uge over mindfulness og teaterture til støtte fra frivillige og præster.

13 projekter har fået penge, og et af dem er i Slagelse.

Sammensæt efter behov

Her går et aktuelt projekt ud på at iværksætte fleksibel aflastning, således at pårørende til borgere med demens kan sammensætte tilbud om aflastning og afløsning efter deres behov.

Det går eksempelvis på at etablere afløsningstilbud i eller uden for eget hjem, hvor afløsningen forestås af en medarbejder eller frivillig fra Alzheimerforeningen.

Indholdet aftales med borgeren med demens og dennes pårørende.

Der er typisk tale om enkeltmandsaktiviteter, men to borgere kan for eksempel tage i svømmehallen sammen ledsaget af afløser.

Projektet samarbejder med DGI Midt- og Vestsjælland om brobygning til foreningslivet for at understøtte meningsfulde aktiviteter.

Samtidig handler projektet om at skabe et gruppebaseret aflastningstilbud klokken 15-22 én gang om ugen på et daghjem.