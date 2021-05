Se billedserie Den lokale pårørendeforenings bestyrelse håber, at demens-symbolet kan give mennesker med demens større tryghed. Foto: Slagelse Kommune

Demens bliver til at få øje på

Slagelse - 11. maj 2021 kl. 09:38 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Pårørendeforeningen til borgere med demens i Slagelse Kommune har med kyshånd taget imod et nyt symbol, som Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark har udviklet.

Symbolet er en håndsrækning, der skal gøre det tryggere for mennesker med demens at færdes i det offentlige rum.

Demens er en fælles betegnelse for en række hjernesygdomme, som svækker hukommelsen, i takt med at sygdommen udvikler sig.

I Slagelse Kommune er der en lang række tilbud og indsatser, så mennesker med en demenssygdom og deres pårørende kan leve et aktivt og trygt liv længst muligt. Derudover laver også pårørendeforeningen aktiviteter for demente på kommunens plejecentre, for demente borgere i eget hjem samt to årlige arrangementer for pårørende. Pårørendeforeningen støtter op om nye symbol, som kan hjælpe både mennesker med demens og deres pårørende.

- Vi er i pårørendeforeningen glade for den ekstra opmærksomhed, der skabes omkring demens og ikke mindst den håndsrækning, som symbolet giver. Det er et diskret symbol, som kan give større tryghed for mange mennesker med demens, og samtidig være med til at åbne dialogen om demens, siger foreningens formand, Arno Axelsen.

Borgere eller pårørende i Slagelse Kommune kan kontakte kommunens demenskonsulenter og få et demenskit med blandt andet en broche udleveret eller bestille det gratis på demensvenligtdanmark.dk.