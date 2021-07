Se billedserie Liberal Alliances formand Jonas Nielsen, helt til højre, lover, at partiet ikke vil bringe sig i samme situation som ved sidste valg, hvor Villum Christensen (til venstre), der i år er spidskandidat til regionsrådsvalget, lavede aftale om borgmesterposten med John Dyrby Paulsen (S). I midten partiets nye spidskandidat til kommunalvalget Marcus Techow Danielsson. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Delte meninger om initiativ til borgerlig samling forud for valg. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Delte meninger om initiativ til borgerlig samling forud for valg.

Spidskandidat for Nye Borgerlige Thomas Vesth inviterede borgerlige partier til møde for at se, om der kan skabes en fælles blok som modvægt til det siddende styre forud for efterårets valg. Mange af deltagerne maner dog til samarbejde

Slagelse - 15. juli 2021 kl. 11:26 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Kan vi blive enige om en fælles politik på den borgerlige fløj, så vi kan få lagt en anden kurs og skiftet ud på borgmesterposten?

Det spørgsmål har spidskandidat for Nye Borgerlige, Thomas Vesth, sat sig for at opklare, og derfor havde han forleden indkaldt repræsentanter for Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance til et møde.

Thomas Vesth fortæller, at alle takkede ja og mødte frem, men han fortæller dog også, at der mest var tale om et hilse-på møde, hvor man fandt ud af, hvem der var hvem, og fik udvekslet nogle få synspunkter.

- Det var et godt møde. Vi vedtog at tale videre sammen i august, oplyser Vesth.

Dansk Folkeparti Sjællandske har talt med partierne, og vi startede med Dansk Folkeparti, hvis spidskandidat Henrik Brodersen ikke er sikker på, at der skal komme noget ud initiativet.

- Vi snakker gerne med dem, der gerne vil snakke med os. Men hvis alt var aftalt på forhånd, så var der jo ingen grund til at ulejlige vælgerne ved valget. Når vælgerne har sat holdet, skal vi nok få det bedste ud af det bagefter, siger Henrik Brodersen.

DF har som bekendt været en del af den borgerlige blok det meste af valgperioden, men valgte ved sidste budgetlægning at lægge budget sammen med Socialdemokratiet udenom Venstre og Radikale Venstre.

- Men alle partier har jo gennem årene været i budgetforlig med socialdemokraterne, så det skal man ikke lægge så meget i, siger Brodersen.

Han siger videre, at han kan frygte at »drukne« i et eventuelt stort borgerligt valgforbund. Blandt andet med deltagelse af Nye Borgerlige.

- På den anden side set, så er det vel i høj grad fra os, at Nye Borgerlige vil hente vælgere, så ved at gå i valgforbund med dem, kan vi vel sikre, at vi stadig får gavn af dem, siger Henrik Brodersen.

Liberal Alliance Hos Liberal Alliance siger formand Jonas Nielsen, at partiet er åbne for samarbejde med alle, men han slår dog samtidig fast, at partiet hører til på den borgerlige side.

- Så vi kommer ikke til at pege på en socialdemokrat som borgmester, og man vil ikke komme til at opleve en tilsvarende situation som ved sidste valg, siger Jonas Nielsen.

Med henvisning til den meget specielle situation, der gjorde Slagelse kendt over det ganske land, hvor LA-byrådsmedlem Villum Christensen kom i en slem kattepine, der jo endte med aftalen om, at han og borgmester John Dyrby Paulsen (S) skulle have hver to år af borgmesterperioden.

En aftale Villum Christensen dog afstod fra at udnytte, da John Dyrby Paulsen havde siddet i to år.

Venstre Hos det største borgerlige parti Venstre siger borgmesterkandidat Knud Vincents, at han da gerne tager samtaler med alle, som indbyder til det.

- Et valgteknisk samarbejde kan være fornuftigt, men jeg går efter, at vi får et bredt samarbejde i byrådet, og jeg har ikke berøringsangst overfor nogle partier. Det går ikke med 16-15 afgørelser i endnu en valgperiode. Det er ikke til gavn for borgerne og for erhvervslivet, mener Knud Vincents.

Han minder om, at han efter det seneste valg satte sig ned og aftalte en bred konstituering.

- Den holdt dog kun i 60 dage. Så blev vi smidt ud af borgmesteren, siger Knud Vincents.

Han siger videre, at Venstre vil søge løsninger til gavn for erhvervslivet, så man undgår en situation som forleden, hvor Willy Jensen fra Slagelse Kloakservice fik nej fra et flertal i byrådet til at udvikle et nyt erhvervsområde ved Kalundborgvej.

Konservative Hos Det Konservative Folkeparti siger den nye spidskandidat Jane Dahl, at partiet selvfølgelig er et borgerligt parti, men det betyder ikke, at man ikke kan samarbejde med partier på den anden fløj.

- Vi skal kunne samarbejde på kryds og tværs. 16-15 afgørelser i byrådssalen er ikke positive på den lange bane, mener Jane Dahl, der ser frem til, at der kan komme noget mere konkret på bordet ved mødet i august.