Sygefraværet i Slagelse ligger i top på landsplan. Bonus-ordning belønner kommunale virksomheder, der præsterer fald, men samtidig sikrer ordning, at mindre virksomheder beskyttes mod at skulle til at spekulere i at fyre langtidssyge medarbejdere for at spare penge. Modelfoto

Deling af pulje til sænkning af sygefravær

Slagelse - 03. april 2018 kl. 05:47 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var oprindelig meningen, at der skulle have været en bonus på i alt en million kroner til fordeling mellem de kommunale virksomheder, som præsterer et længerevarende fald i sygefraværet. I bestræbelserne på at få dette sænket.

Det blev der dog protesteret imod, ikke mindst fra SF, fordi pengene tages fra puljen til langtidsfravær.

- Det vil betyde, at små arbejdspladser rammes meget hårdt, hvis de har en langtidssyg medarbejder. Der vil være et incitament til at fyre vedkommende, for at spare penge, har Jørgen Grüner fra partiet påpeget.

Derfor blev administrationen pålagt at komme med forslag til en anden ordning.

Ud fra det fremlagte vedtog økonomiudvalget, at der skal laves en bonusordning på 500.000 kroner, hvor der gives penge til de virksomheder, der har fald i sygefraværet ud fra nogle bestemte parametre.

Men samtidig skal der laves en ordning for virksomheder på under 20 ansatte som sikrer, at der ved medarbejderes fravær udover fire uger gives yderligere lønkompensation udover dagpenge, inden for en ramme af maksimalt 500.000 kr.

Denne ordning blev vedtaget på byrådets møde, efter at Jørgen Grüner havde givet den et par anerkendede ord med på vejen.