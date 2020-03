Delikate donuts skal udfordre fredagsslikken

23-årige Issam El-Khatib åbner nemlig på næste lørdag Donut House i Nygade i Slagelse. Indehaveren, som til at begynde med kommer til at stå alene i biksen, har et væld af appetitvækkende idéer til dekorering og smag.