Skælskør Erhvervsforening har på foreningens hjemmeside opfordret til at dele sin bedste serviceoplevelse mod chancen for at vinde 500 kroner. Foto: Thomas Olsen

Del din gode oplevelse i en svær tid

Slagelse - 31. marts 2020 kl. 11:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skælskør: 500 kroner er der på højkant, hvis man i øjeblikket deler sin bedste serviceoplevelse fra Skælskør på Skælskør Erhvervsforenings hjemmeside.

- Det er en svær tid at drive forretning i, men jo mere vi står sammen hver for sig, jo bedre kommer vi alle ud på den anden side, lyder det blandt andet i oplægget til konkurrencen, hvor det mod deling af den gode historie er muligt at vinde 500 kroner til brug hos en erhvervsdrivende i Skælskør efter eget valg.

Tanken er, at man ved at dele sin gode historie er med til at inspirere andre til at støtte lokalsamfundet i en tid, hvor alle er tvunget til at tænke i nye retninger.

Og tilsyneladende står de gode serviceoplevelser i kø i Skælskør, hvor flere fremhæver specifikke oplevelser, butikker samt medarbejdere, hvorimod andre understreger, at de synes, at alle i byen gør det godt.

- Jeg synes, at alle gør deres bedste for at yde en fantastisk service. Lige meget hvor jeg handler, så bliver jeg mødt af et fantastisk personale, lyder det i en af de mange kommentarer på foreningens hjemmeside.

Blandt de mange gode oplevelser bliver blandt andet nævnt hurtig levering af både garn og bøger til døren, en bil. der blev hentet til syn selv om ejeren selv lå syg, gode oplevelser med takeaway og meget mere.

Konkurrencen løber frem til mandag den 6. april, så der er god mulighed for at nå at give sit positive besyv med.