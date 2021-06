Se billedserie 51-årige Jens John Jakobsen kommer fra Færøerne, men har boet i Slagelse en stor del af sit liv. Han er nu aktuel med en bog om sin færøske hjemstavn. Foto: Thomas Olsen

Debutforfatter har fundet sit forum: Skriver om det, ingen vil tale om

Den 51-årige altmuligmand Jens John Jakobsen, der flyttede fra Færøerne til Danmark i en ganske ung alder, har netop udgivet en bog. Indholdet rummer vigtige budskaber, og at han muligvis nu ses skævt til - i visse kredse - lever han fint med.

Slagelse - 04. juni 2021

Den færøske accent og røst klinger og ligger dybt i forfatteren. Reelt er du ikke i tvivl om, hvor Jens John Jakobsen kommer fra.

Ikke desto mindre er det snart en menneskealder siden, at den 51-årige debutforfatter, musiker og maskinkyndige skiftede de nordatlantiske forhold ud med Danmark.

- På en måde følte jeg, at jeg var en del af et samfund, der havde svigtet. Det var derfor nemt for mig at flytte til Danmark, hvor jeg har opholdt mig lige siden, siger Jens John Jakobsen, der bor i Slagelse med kone og to af i alt fire børn og til daglig arbejder på Frese i samme by.

Han har netop udgivet bogen »Hvem lærte Thormund Olesen at elske?«, som er en beretning om et af de mere dunkle færøske kapitler om en evig svirren af rygter om overgreb begået af fædre og senere sønner i en bygd, hvilket alle hører om og måske også kender til. Men som ingen gør noget ved.

- De snakker meget deroppe, og vi hørte om de her historier i alle hjørner af samfundet, dengang jeg var lille. Historier om familier, hvor mænd voldtog deres børn. Men hvorfor var der ingen, der sagde og gjorde noget ved det, spørger Jens John Jakobsen i dag.

Udgangspunkt i rygter Det er forfatterens første bog af en formentlig længere række på sigt. Det er i hvert fald håbet, at han med denne udgivelse har åbnet døre til fremtiden.

Den 51-årige, der også er musiker og aktuelt spiller støjrock i et lokalt originalmusikband, skriver egne sange og nu også bøger. Og han har således lagt solidt fra land.

Bogen, han har udgivet, beskriver nemlig en tendens, der ifølge ham har hersket i det færøske samfund i århundreder: At man tav, selv om man vidste en masse, og at man kun omtalte rygter om overgreb i små kredse, hvor ingen tilsyneladende undrede sig såre.

Bogen handler om en bestemt familie, hvor overgrebene skal have fundet sted gennem flere generationer. En familie, hvor den sexmisbrugte angiveligt selv forgreb sig, da han blev voksen.

Bogen fortæller fiktive Thormunds historie og viser, at hvis den slags ikke skal fortsætte, fordi ofrene selv begår overgreb som voksne, så er man nødt til at tale åbent om det, så det kan blive stoppet.

- Og det blev der ikke dengang. Hvis folk nævnte noget i en større kreds, blev de tysset på. Det har jeg selv prøvet at blive, siger Jens John Jakobsen, der egentlig som lille var ordknap, stille og genert.

- Jeg kæftede ikke op dengang. Det var først, da jeg fik lagt afstand til det hele og Færøerne, at jeg begyndte at tale om, hvad det var, alle hørte om, men som ingen gjorde noget ved, siger forfatteren.

Skriver bøger - ikke opslag I dag er han ikke bange for at sige sin mening og kritisere de skyklapper, der ifølge ham har præget øerne nordpå alt for længe. Han har da også mødt skepsis på sin vej, eksempelvis da han i en færøsk Facebook-gruppe beskrev historierne.

- Jeg begyndte at omtale en mand i en lokal Facebook-gruppe, men jeg blev bedt om at fjerne opslaget. Der blev sagt: »Find dit eget forum« - og det har jeg nu fundet i form af en bog, siger Jens John Jakobsen, der har boet i Slagelse al den tid, han har været i Danmark.

Budskab: Gør noget ved det Egentlig har han ikke skrevet en bog for at ændre en masse.

Han har derimod skrevet for at vise alle dem, der føler sig trådt på og måske selv har været ofre for misbrug, at det ikke koster noget at fortælle om virkeligheden.

- Det kan sikkert støde nogen. Nogle har ikke lyst til at få rippet op i sår og vil hellere bare glemme det. Jeg vil gerne sige noget nu, og at jeg melder mig ud af et fællesskab, ved jeg godt. Men den, der tier, samtykker. Og nu gælder det om at være en del af løsningen frem for problemet, mener forfatteren, der beskriver konkrete episoder og rygter, men har ladet opdigtede navne præge persongalleriet.

- Der er nogle mennesker, som føler sig trådt på og måske er gået i stå i livet. De har ikke turdet sige noget, men så længe ingen gør det, sker der ingen ændring, mener han.

Bogen er tilgængelig på flere webshops, herunder Saxo.com, og kan bestilles i både fysisk form og som e-bog.