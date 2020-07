Pædagoger skal ikke holde en professionel distance. De skal i stedet forholde sig til deres følelser, mener pædagog - og nu også forfatter - Rikke Smedegaard Hansen fra Slagelse. Hun er lige nu aktuel med bogen »Ida er pisseprovokerende«, hvor hun sætter sig selv på spil for at skabe debat om alle de følelser, der kan være svære at forholde sig til som pædagog. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Debutforfatter går forrest i debat om følelser: - Det er okay, at vi snakker om dem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debutforfatter går forrest i debat om følelser: - Det er okay, at vi snakker om dem

Pædagog - og nu også forfatter - Rikke Smedegaard Hansen fra Slagelse sætter sig selv på spil i ny bog om følelser i pædagogisk arbejde. Følelserne skal man nemlig ikke skamme sig over - men i stedet turde snakke om, mener hun.

Slagelse - 20. juli 2020 kl. 12:08 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Som ordene skrider frem, får jeg en klump i halsen, fælder en tåre, smiler og nikker indforstået. Det er, som om Rikkes ord også er mine. Følelserne og tankerne er mine. Den ene pædagog spejler den anden.«

Ordene danser henover side 12 i den lille røde bog. Et par sider længere henne - på side 14 - er de underskrevet: »Elisa Rimpler, formand for BUPL«. Men på side 15 er det pludselig en andens pen, der skriver. Altså Rikkes pen.

»Uundgåelige følelser«, hedder afsnittet.

- Det var sådan, det skulle være. Det var jeg sikker på lige fra starten.

Rikke Smedegaard Hansen har sat sig ved køkkenets spisebord. Før hun trækker stolen på plads under sig, retter hun et flyvsk hår og placerer det bag øret.

Lige her i lejligheden i Slagelse har hun siddet og skrevet bogen, der med sit røde omslag i dag har fået titlen »Ida er pisseprovokerende«. Men hvor Rikke Smedegaard Hansen med sine egne ord »vender vrangen ud på sig selv«. Selv om det - igen med hendes egne ord - »har været angstprovokerende ad pokker til«.

"Formålet er jo ikke at udstille mig. Eller at udstille børnene. Og heller ikke mine kollegaer (...)"

- Rikke Smedegaard Hansen, pædagog og forfatter - Rikke Smedegaard Hansen, pædagog og forfatter For selv om Rikke Smedegaard Hansen har arbejdet de sidste 23 år som pædagog og nu er bogaktuel med rosende forord fra pædagogernes fagforening, BUPL, er hun langt fra perfekt. Hun er bare et menneske. Med fejl. Og med følelser.

I sin nye bog fortæller Rikke Smedegaard Hansen derfor åbent om både dengang, hun blev jaloux på en kollega. Om Karla, som hun kastede sin kærlighed over. Og om Ida, der irriterede alt og alle. Også Rikke selv.

- Formålet er jo ikke at udstille mig. Eller at udstille børnene. Og heller ikke mine kollegaer. Jeg håber i stedet, at andre pædagoger kan spejle sig i mine fortællinger. Så de ved, at deres følelser er okay. Og at det er okay, at vi snakker om dem, forklarer debutforfatteren.

Et fagsprog for følelser Bogen »Ida er pisseprovokerende« skal derfor give pædagoger et fagsprog for de følelser, der er på spil i det pædagogiske arbejde. For hvis man ikke tør snakke om følelserne, ved man heller ikke, hvad man skal gøre med dem, mener Rikke Smedegaard Hansen, der kobler sine egne oplevelser op på relevant teori og forskning.

- Nogle gange, hvis jeg slet ikke kan slå til eller ikke kan holde et barn ud, så er jeg nødt til at bede en kollega om at tage over. Og det skal jeg kunne gøre uden at få det skidt med mig selv. Og min kollega skal vide, at han eller hun kan gøre det samme med mig, forklarer hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

I bogen »Ida er pisseprovokerende« fortæller Rikke Smedegaard Hansen om både dengang, hun blev jaloux på en kollega. Om Karla, som hun kastede sin kærlighed over. Og om Ida, der irriterede alt og alle. Også Rikke selv. Foto: Per Christensen



Rikke Smedegaard Hansen optræder ofte som meningsdanner og har skrevet flere debatindlæg. Derfor opstod ønsket om at skrive en bog for længe siden. Men at det lige blev denne bog skyldes »Karla«, der indleder bogens første kapitel.

De to udviklede en nær relation, hvor Karla ofte satte sig på skødet af Rikke eller fulgte hende rundt i løbet af skoledagen. Og Rikke tog sig selv i at holde af Karla. En relation, flere kolleger så skævt til og advarede imod.

»Vi er jo mennesker« I sit arbejde som pædagog har Rikke Smedegaard Hansen på denne måde ofte fået at vide, at hun skal holde en professionel distance for ikke at involvere sig for meget følelsesmæssigt.

Men det er Rikke Smedegaard Hansen ikke enig i.

I stedet skal pædagoger blive bedre til at snakke om de følelser, der kan opstå i arbejdet med børn. For først der kan man håndtere dem professionelt, mener hun.

"(...) det er normalt ikke de følelser, vi snakker om. Vi går ikke hjem og skriver på Facebook: »I dag har jeg haft en lortedag. Og jeg følte mig pisseutilstrækkelig«"

- Rikke Smedegaard Hansen, pædagog og forfatter - Rikke Smedegaard Hansen, pædagog og forfatter - Alle de følelser, man har som menneske, dem har man også som pædagog. Og det er der jo ikke noget at sige til - for vi er jo mennesker. Og det ville derfor være mærkeligt, hvis vi ikke skulle forholde os til det, forklarer Rikke Smedegaard Hansen, der i dag selv arbejder med inklusion på en folkeskole i Slagelse.

- Vi bør ikke skulle gå og skamme os over og gemme vores følelser. For eksempel hvis vi er vrede. Den vrede kommer jo kun til at hobe sig op. Den forsvinder ikke bare, fortæller hun og peger på, at vreden både kan opstå i relationen til en kollega, en chef eller til et barn.

Hvor det altså i særligt sidstnævnte tilfælde for flere kan føles »forbudt«:

- Og nu siger jeg forbudt - men det synes jeg jo ikke, at det skal være. Det er derfor, jeg har skrevet bogen. For det er normalt ikke de følelser, vi snakker om. Vi går ikke hjem og skriver på Facebook: »I dag har jeg haft en lortedag. Og jeg følte mig pisseutilstrækkelig«, siger Rikke Smedegaard Hansen.

Vigtigt at turde tale om Men måske er det netop det, man bør gøre, mener forfatteren bag bogen »Ida er pisseprovokerende«.

For hvis pædagoger ikke snakker om de følelser, der kan være svære, risikerer de at blive vendt indad og gå ud over den faglige stolthed. Eller de risikerer at blive vendt udad, så det går ud over dem, pædagoger har magten over: Børnene.

- I begge tilfælde er det rigtig dårligt. For vi pædagoger gør et kæmpestort arbejde og skal være stolte. Også når vi ikke lige lykkes i første forsøg. Og alle børn fortjener omsorg. Også dem, der er helt umulige, slår Rikke Smedegaard Hansen fast. Artiklen fortsætter efter billedet...

Efter sin bodudgivelse om følelser indenfor pædagogik har Rikke Smedegaard Hansen, der ofte gør sig som meningsdanner og har skrevet flere debatindlæg, modtaget flere positive reaktioner fra andre pædagoger. "Endelig tør nogen sige det højt", lyder det blandt andet. Foto: Per Christensen



Da bogen »Ida er pisseprovokerende« udkom i april, var hun bange for at blive dømt som hende, der »bare udstillede sig selv og alle andre i sit fag«.

Men i stedet er hun blevet mødt med kommentarer som: »Gud, det har jeg også prøvet. Jeg kan genkende det selv. Og hvor er det dejligt, at du siger det højt«.

Ifølge Rikke Smedegaard Hansen understreger det vigtigheden i at turde tale om følelser i det pædagogiske arbejde. Og altså ikke skamme sig over at være følelsesmæssigt forbundet til de børn, man som pædagog arbejder med i sin hverdag.

- Man kan blive enormt glad. Man kan blive utrolig stolt. Og man kan føle sig vellykket. Eller man kan føle det modsatte: Man kan blive enormt vred. Man kan blive utrolig ked af det. Og man kan føle sig utilstrækkelig, forklarer Rikke Smedegaard Hansen.

- Og det er helt okay. For din kollega - der også bare er et menneske - har det på samme måde, slår hun fast.

»Ida er pisseprovokerende« kan købes i boghandelen og bygger på Rikke Smedegaard Hansens egne erfaringer som pædagog. Men navnene - for eksempel Ida og Klara - er fiktive for at beskytte børnenes anonymitet.