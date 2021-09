Debattør og professor Vincent F. Hendricks mener, at den frie vilje er under pres af informationstidsalderen, vi lever i. Og at selv små erhvervsdrivende kan bruge sig af dette. Foto: Thomas Olsen

Debattør og professor: Data er nyt grundlag for indtjening

Under Slagelse Erhvervsråds generalforsamling talte debattør og professor Vincent F. Hendricks om informationstidsalderens påvirkning på den frie vilje. Foredraget skulle inspirere og være en øjenåbner for de lokale erhvervsdrivende. »Data er nyt grundlag for indtjening,« siger han.

Slagelse - 01. september 2021

Data og information vil drive verden fremover. Punktum.

Det mener i hvert fald debattør og professor Vincent F. Hendricks, der tirsdag talte til Slagelse Erhvervsråds generalforsamling om informationstidsalderens påvirkning på den frie vilje. Eller mangel på samme.

- Idéen med foredraget var at prøve at give et billede af, hvordan data er det nye grundlag for indtjening. I hvert fald på den lidt længere horisont, forklarer han.

- Så det vigtigste formål var at gøre Slagelse Erhvervsråd opmærksom på, hvad der sker i løbet af en ti-årig horisont, når det vedrører information - både måden, man bruger den information, man får - men også hvad der sker med den information, man afgiver, uddyber Vincent F. Hendricks.

Casinoer og Cristiano Ronaldo I sit foredrag kom han blandt andet ind på, hvordan casinoer - i kraft af data og information - påvirker besøgende til at blive længere ved ikke at have ure opsat. Men også hvordan vi mennesker kan påvirke hinanden, og hvilken magt kendte har. Artiklen fortsætter efter billedet...

- I den verden, vi lever i, der er information og opmærksomhed alt, siger debattør og professor Vincent F. Hendricks. Foto: Thomas Olsen

Som eksempel nævnte han, hvordan Coca-Colas markedsværdi faldt med 25 milliarder, da Cristiano Ronaldo - med næsten 300 millioner følgere på det sociale medie Instagram - satte sig ved et pressepodie og fjernede de to Coca-Cola-flasker på bordet foran sig for i stedet at holde sin egen vandflaske op foran kameraet. Budskabet var klart: Drik vand i stedet for Coca-Cola. Og pludselig var alles opmærksomhed rettet imod læskedriksgiganten. Dog ikke til dennes fordel.

»Information og opmærksomhed er alt« - Jeg håber, at man (efter at have hørt foredraget, red.) tænker: »Hov, det der, vi kalder opmærksomhed, er ikke kun en indgang til vores bevidsthed.« Det har nemlig også en anden funktion: Det er noget værd. Altså pengemæssigt - i kroner og øre - er opmærksomhed noget værd, forklarer Vincent F. Hendricks, der mener, at også lokale erhvervsdrivende kan bruge det som greb.

- I den verden, vi lever i, der er information og opmærksomhed alt - »it's everything« - og det gælder ligemeget, hvad man sælger - om det er bøger, bildele eller gryder, potter og pander, siger debattøren.

For eksempel foreslår Vincent F. Hendricks, at en privat erhvervsdrivende kan tage kontakt til en person med mange følgere på de sociale medier- en såkaldt »influencer« - som eksempelvis Cristiano Ronaldo.

- Det kan være for at sælge et produkt - det er der faktisk allerede rigtig mange, der gør. Der findes jo deciderede influencer-agenturer, hvor man kan købe en kampagne med en influencer. Og den økonomi er de erhvervsdrivende en del af . Om de vil det eller ej, fastslår han.