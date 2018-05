Se billedserie Talrige kommentarer følger i kølvandet på sag om aflysning af sidste skoledag. Rektor får støtte flere steder. »Oprøret« forleden havde dog en årsag, fortæller elever. Genrefoto fra Slagelse Gymnasium Foto: Jens Wollesen

Debatten raser fortsat efter aflysning: - Elever havde grund til »oprør«

Slagelse - 25. maj 2018

Løft pegefingrene nu, kære forældre.

Sådan er ordlyden i flere kommentarer, indlæg og lignende, som er strømmet ind - ikke mindst på Facebook - i løbet af de seneste dage.

Det efter rektor Lotte Büchert fra Slagelse Gymnasiums beslutning om tirsdag at aflyse 400 elevers sidste skoledag dagen efter - onsdag - fordi lige godt halvdelen buhede, hujede, dansede og drak sig stangberusede i et middagsfrikvarter på en ifølge rektoren helt almindelig undervisningsdag.

Flere elever påpeger over for Sjællandske, at det var en del af et oprør med ledelsen. Og mens flere kvier sig ved at vise navn og ansigt, er andre af den modsatte holdning.

Laura Arevad fra 3.N indrømmer gerne, at hun deltog, festede, dansede og opførte sig, ligesom tidligere afgangselever har gjort før hende, som hun bemærker det.

- For 3.G'erne var sidste skoledag - der af tradition altid har været den sidste undervisningsdag og ikke dagen efter - et opgør med de mange ændrede traditioner. Ændringer, som rektoren har stået for. I sit forsøg på at ændre drukkulturen på gymnasiet har rektoren ændret alt lige fra julefrokost, galla-aften, sidste skoledag til dimissionsfesten. Mange har set sig sure på ledelsen, hvilket er synd, da ingen får noget godt ud af manglen på samarbejde. Om ikke andet er én leder, der dikterer eleverne, ikke løsningen, forklarer Laura Arevad, der mener, at hele situationen er blæst op. Vejen til et kompromis må dog findes, mener hun. - Der er i hele episoden tale om en manglende gensidig respekt, hvilket rektor og elever bør arbejde hårdt og heftigt imod, hvis ikke eleverne næste år skal stå i samme dilemma som os, siger hun.

At rektorens beslutning et eller andet sted skulle være overvejet nærmere, mener flere andre dog ikke. Slet ikke Steffen Jørgensen fra Slagelse, der selv er lektor i matematik på Lyngby Gymnasium. Han mener, at det er på tide, at forældrene kommer på banen.

Ifølge ham var rektorens beslutning helt på sin plads, ligesom også landsforeningen Danske Gymnasier har udtrykt det over for flere medier.

- Det er nu, at I som forældre skal træde i karakter. Det er nu, I skal tage fat i nakken på dem. Det er nu, I skal fortælle dem, at hvis I mødte på arbejde stangberusede og råbende og hoppede rundt på det veldækkede morgenbord, som chefen selv havde dækket, så var I med øjeblikkelig varsel blevet bortvist fra arbejdspladsen med en fyreseddel i nakken, skriver Steffen Jørgensen blandt andet i et debatindlæg i fredagens Sjællandske.

Her bemærker han, at elever og forældre, der mener, at en sådan opførsel er acceptabel, selv kan lægge hus til.

- Alt andet lige har vi forældre, som eventuelt støtter en sådan måde at fejre festlighederne på, jo rig mulighed for selv at bære ansvaret og lægge hus og sind til lignende fejring af årets sidste skoledag, lyder det i indlægget.

Læs mere i Sjællandske fredag.

