Ingelise Nielsen fra Korsør roser i et læserbrev Blomstergården i Slagelse. Det gør hun, efter plejecentret har modtaget en del kritik for sine midlertidige pladser. Oplevelsen for Ingelise som pårørende har dog været en noget anden. Foto: Per Christensen

Debat: Plejecenter tog sig af min mand til punkt og prikke

I et læserbrev beskriver Ingelise Nielsen fra Korsør sin oplevelse med plejecentret Blomstergården, hvor hendes mand var til genoptræning efter en hjerneblødning. Hun har kun roser til personalet.

Slagelse - 29. januar 2020 kl. 12:03 Af Ingelise Nielsen, Baggade 3, 4220 Korsør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu har vi i to dage læst alle negativiteterne ved at komme på plejecenteret Blomstergården i Slagelse. Dette er imidlertid en meget positiv historie, som vi vil takke personalet rigtig mange gange for.

Min mand fik en blodprop i hjernen d. 22. september 2019, der medførte en lammelse i venstre side.

Han blev indlagt på Slagelse Sygehus, og efter et ophold på afdelingen for hjerneskadede kom min mand til Næstved genoptræningscenter den 8. oktober. Dette er en afdeling under sygehuset.

Her blev han mødt af mange dygtige terapeuter, der gjorde alt for, at min mand skulle komme ovenpå igen. Og det må man sige, han gjorde.

Han startede med ikke at kunne gå, så han fik en kørestol og blev trænet meget. Det gik fra kørestol til talerstol og til sidst krykkestok. Og efter syv uger på CNN blev han overflyttet til Blomstergården i Slagelse.

Ros til sundhedspersonale Her har vi kun roser til såvel sundhedspersonalet som til terapeuterne i Slagelse samt på Norskolen i Korsør. Min mand kom efter seks ugers ophold hjem til os selv igen, men går i dag stadig til genoptræning. Og her går man fortsat op i patienten.

Min mand, Ole, er meget motiveret for træningen. »HAN VIL«, og det hjælper jo nok også.

Vi er yderst taknemlige for, at vi bor i et land, der gør patienten til den, der skal passes på. Al det personale, vi har mødt, har gjort deres yderste for at hjælpe i alle situationer.

Tusind tak til sygehusene i Slagelse og Næstved, samt især til det dejlige personale i Hus C på Blomstergården, der har gjort alt for os. Og sikkert også for mange andre.

Men desværre er vi som pårørende ikke gode nok til at fortælle de gode historier.