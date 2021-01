Debat - Byrådsmedlem: Hvad vil Spar Nord i Korsør?

For et par måneder siden kunne Sjællandske berette, at Korsør nu fik et nyt pengeinstitut. idet Spar Nord vil etablere en afdeling i byen. Hertil at det var flere af de garvede medarbejdere fra Jyske Bank i Korsør, som skulle stå i spidsen for banken. Mange korsoranere, bl.a. også mig, var henrykte over, at vi nu fik et nyt pengeinstitut til byen. Endelig nogen som vil korsoranerne det godt. I forrige uge fik jeg så besked om, at min nuværende bank, Jyske bank, lukkede og slukkede i Korsør om et par uger. Argumentet var det samme, som andre banker, der er lukket, har brugt. Nemlig at ved at lukke i Korsør, så blev ekspertisen samlet et sted- Og det var selvfølgelig i Slagelse - de sædvanlig syge argumenter. Nå, men jeg kunne jo så bare flytte over til Spar Nord, som jo kommer til Korsør. MEN, så begynder rygterne at løbe i byen. Det undrer, at man stadig ikke har fundet lokaler til banken på trods af, at der er mange ledige lejemål i Korsør. Nu siger rygterne så, at banken har lejet sig ind på Glasværket på havnen?. Her skule være lejet et par kontorarbejdspladser, som så skal bemandes et par gange nogle timer om ugen.