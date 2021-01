88-årige Ruth Hansen var nummer 110 i en kø, da hun ringede op til Region Sjælland for at få tid til en vaccination med Covid-19, som hun havde fået brev om, at hun nu kunne få. Hendes søn kunne heller ikke finde ledige tider i hverken Slagelse, Holbæk eller Næstved før om mange måneder. Privatfoto

Debat: 88-årige Ruth i alvorlig vaccinationsklemme som mange ældre

Slagelse - 16. januar 2021

Min mor Ruth Hansen er 88 år og bor i beskyttet bolig i ældrecenter i Korsør. Hun fik i denne uge brev om, at hun kunne bestille tid til vaccination. Mor har hverken pc, smartphone eller e-boks.

I brevet stod, at hun kunne gå ind på en hjemmeside og reservere til til vaccination. Hvis hun ikke havde Nem-ID (det har hun ikke, men jeg har et på hendes vegne) kunne hun gå ind på en hjemmeside og finde et tlf.nr., hvor hun kunne få anvist tid til vaccination.

Mor var naturligvis rådvild. Hun er ved sine fulde fem, men den beskrevne opgave var jo uløselig. Jeg gik på hendes vegne ind med hendes Nem-ID for at finde en tid. Det viste sig også at være uløseligt. På tre teststeder i regionen, Slagelse, Næstved og Holbæk, (næste udfordring er at få hende hen til disse destinationer!) var datoer to måneder frem. Jeg var inde på samtlige datoer på samtlige steder, men der var ingen ledige datoer.

Jeg fandt derefter på nettet det tlf.nr. i regionen, som brevet havde henvist til, og bad mor ringe på dette nr. Hun røg ind i en kø på 110 personer foran. Hun ventede i mere end en time, inden hun kom igennem, for at få at vide, at den flinke dame desværre ikke kunne kunne hjælpe hende. Hun kunne prøve at ringe igen i næste uge.

Mor er skarp trods sin alder, og spurgte hvornår i næste uge? Jaa, det kunne man ikke sige noget om. Mor: For det kunne nok ikke svare sig at ringe på mandag, når der havde stået 110 personer foran hende i telefonkøen? Nej, det havde hun nok ret i, så hun kunne måske prøve tirsdag.

Jeg finder det forkasteligt, at man sender brev ud til svage borgere med tilbud om vaccination, uden dels at have tider (og vacciner?), dels på en måde, som man bør vide, de ældre ikke er i stand til at bruge.

Jeg hørte til morgen, at Region Østjylland havde for mange vacciner og svært ved at få de ældre vaccineret, fordi de ikke kunne komme til vaccinationsstederne.

Det undrer ikke, hvis det foregår på samme måde. Der havde man en plan om, at ældre skulle være færdigvaccineret om en uge!

Det kommer ikke til at ske på Sjælland. Mon Region Sjælland har en plan?

Lars Klestrup

Kløverengen 10, Viby Sjælland

Svar fra Region Sjælland: Mange ældre borgere har den seneste tid modtaget en invitation via e-Boks eller brev til at blive vaccineret. Men når de logger ind på www.vacciner.dk, eller når borgere fritaget for NemID ringer til Region Sjællands Corona Callcenter for at bestille tid, går en stor del af dem forgæves i øjeblikket. Det er ærgerligt, at folk går forgæves og må vente på at få en tid. Vi står klar til at vaccinere borgerne, så snart vi har vaccinerne. Der åbnes løbende op for vaccinationstider, og det gøres i takt med, at vi modtager vaccinerne. Det betyder lidt forenklet, at når vi får 500 vaccinedoser ind, så åbner vi tilsvarende antal tider rundt om i regionen.

Lige nu er det et meget begrænset antal vacciner, vi modtager, sammenlignet med den store opbakning, der er til at blive vaccineret. Samtidig skal vi også huske, at vi snart begynder at vaccinere plejehjemsbeboere 2. gang, og det vil også betyde, at en betydelig del af vores vaccineleverancer går til revaccination af dem den næste tid.

Region Sjælland er ligesom resten af regionerne i gang med at vaccinere borgere, der er over 65 år, og som får praktisk hjælp eller personlig pleje i eget hjem. De har modtaget en besked i e-Boks eller modtaget et almindeligt brev med posten om tilbuddet til at blive vaccineret.

Borgere i målgruppen, der selv kan transportere sig til et vaccinationscenter, kan bestille tid på www.vacciner.dk. Har man ikke NemID, skal man bestille tid telefonisk. Men ring kun, hvis du IKKE har Nem-ID og har modtaget brevet med tilbud om vaccination. Tidsbestilling for borgere UDEN Nem-ID i Region Sjælland kan ringe til 70 20 42 33 alle dage klokken 9.00-12.00 og 13.00-19.30.

Hvis der ikke er flere ledige tider, vil det blive oplyst via en telefonsvarer, når man ringer op. Det er på nuværende tidspunkt ikke teknisk muligt at give beskeden til de borgere, der allerede er i telefonkøen, men regionen arbejder på en løsning. Der er svar på en lang række spørgsmål om vacciner og Region Sjællands vaccinationsindsats på www.regionsjaelland.dk/vaccine

Med venlig hilsen

Trine Holgersen

direktør for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland