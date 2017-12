Se billedserie Fra venstre: Arne Beyer, Lions, Jakob Larsen, varehuschef i Bilka, Anette Worm og Bøje Larsen, de heldige vindere fra Slagelse og endelig Tommy Kofoed, som er præsident i Lions Club i Slagelse. Foto: KIM BRANDT

De vandt hovedgevinsten i Lions Julelotteri

Slagelse - 20. december 2017 kl. 06:00 Af Kim Brandt

At julen varer længe og koster mange penge ved de fleste nok, men for ægteparret Anette Worm og Bøje Larsen fra Slagelse er der nu kommet et anseeligt tilskud til julebudgettet - nemlig hele 25.000 kroner.

De mange rare penge er hovedgevinsten i Lions Julelotteri, og tirsdag formiddag blev gevinsten overrakt af varehuschef Jakob Larsen, Bilka Slagelse.

- Alle kan jo nok bruge lidt ekstra penge her op til jul, og det er fantastisk at være med til at glæde vinderne. Og jeg er særlig glad for, at vinderne så rent faktisk bor her i Slagelse, siger varehuschefen.

Sidste år var vinderen fra Vejle, og det er selvfølgelig også i orden.

- Men det er jo her i Slagelse, arbejdet for Lions bliver udført, og derfor er det også rart, at vinderen er lokal, siger Jakob Larsen.

Den vindende lodseddel blev købt under en julefrokost på Antvorskov Plejehjem i starten af december. Her bor Anette Worms mor, og begge var med til julefrokosten.

Plejehjemmets leder køber gerne et par hundrede lodsedler, som han så sælger videre til beboerne, som ikke altid har mulighed for at komme índ til byen selv.

- Jeg har aldrig nogensinde vundet noget før, men jeg støtter gerne op om Lions, så jeg købte syv lodsedler, fortæller Anette.

Da hun senere skrabede loddet, så hun godt, at der var gevinst - men hun registrerede ikke i første omgang, at det faktisk var hovedgevinsten, hun havde vundet.

Overraskelsen og glæden blev dog stor, da det senere gik op for hende.

- Hvad skal de mange penge bruges til?

- Vi har spurgt børnene, om ikke de vil lave en ønskeseddel fra Bilka - og det blev der smilet lidt af. Så jo, der vil vi jo nok finde nogle gaver, siger ægteparret.

- Skal I ikke selv have glæde af det?

- Jo, jeg er da ikke i tvivl om, at julen bliver lidt bedre på alle punkter i år, smiler Anette Worm, som med garanti også køber lodsedler fra Lions igen til næste år.