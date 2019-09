Se billedserie Christian Berthelsen, til venstre, og Lasse Hartmann serverede lækkerier og fortalte om kokke-uddannelsen. Foto: Per Vagnsø

De unge strømmede til festival

Slagelse - 13. september 2019

10. årgang af Slagelses uddannelses- og karrieremesse var et mylder af uddannelsessteder, virksomheder og organisationer, der bød sig til over for et lige så stort mylder af unge, der var på jagt efter at finde ud af, hvor deres jobmæssige fremtid ligger.

Dem, der kom til at tale med de to kokke, Lasse Hartmann og Christian Berthelsen, uden for ZBC, er måske begyndt at overveje uddannelsen inden for madlavning. De to talte i hvert fald begejstrede om glæden ved at tilberede mad, som både smager af noget og samtidig giver restaurantgæster en synsoplevelse.

27-årige Lasse Hartmann er oprindelig udlært mediegrafiker, men et års søgen efter job i dén branche gav ikke noget resultat.

- Men jeg havde altid drømt om at blive kok. Jeg vidste bare, at det var hårdt med vagter på mindst 12 timer, så i første omgang valgte jeg den anden uddannelse. Jeg var ikke parat til at blive kok dengang, men det var jeg, da jeg blev væsentlig mere moden, og jeg har ikke fortrudt. Det er lige mig, og så kan jeg også tilbyde restauranter at være deres mediegrafiker, fortæller Lasse.

Christian Berthelsen fortæller, at han har elsket at lave mad, lige fra han var helt lille. Det foregik sammen med hans far, og det handlede om masser af kød. I dag gælder det om at give folk en smagsoplevelse, uden at det er kød, kartofler og sovs det hele.

- Jeg havde det svært i skolen med at regne, skrive og læse, og jeg er halvt ordblind, men man kan sagtens tage sådan en uddannelse her alligevel, siger 20-årige Christian.

Han er i lære hos Roots 4 i Slagelse, og arbejder også for Hotel Lillevang, mens Lasse er i lære hos Comwell i Sorø og desuden har været på Michelin-bestjernede Hotel Frederiksminde i Præstø.

Midt på formiddagen forsøgte Alberte Frimann og Julie Eriksen fra 8. I på Nymarkskolen at orientere sig ved et kort over hele festival-området mellem ZBC og Slagelse Gymnasium.

De to skulle finde gymnasiet.

- Vi kender godt de forskellige steder, og når der er så mange spændende ting, bliver det mere noget med at vælge dét eller dét på forhånd, konstaterede Julie, samtidig med, at de fandt gymnasiet på kortet.