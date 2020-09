De små almindeligheder serveret med både humor og alvor

Se billedserie »Bænkebiderne« er et fast indslag i Tjæreby Revyen - og i år ingen undtagelse. Her bliver stort og småt vendt i en både kærlig og ærlig tone.Foto: Robert Wandler

Slagelse - 18. september 2020 kl. 08:35 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

tjæreby: - Selvfølgelig er det sjov og ballade, men det er også vigtigt, at der er noget substans, siger Kia Reffeldt Ambus, der er instruktør på årets Tjæreby Revy med premiere i slutningen af oktober.

Så hvad der i første omgang skal få publikum til at le højt og hjerteligt, skal helst også skabe eftertænksomme dønninger.

- De skal i første omgang helst synes, at det er vanvittigt sjov, men samtidig må de gerne opleve, at der er flere lag i det og måske på vejen hjem spørge sig selv: Hvad var det egentlig lige det handlede om det der?, siger Kia Reffeldt Ambus, der har sat sig for, at der skal være tempo på årets revy, der helst skal »flyve hen over scenen«.

Det er første gang, at Kia Reffeldt Ambus er instruktør på Tjæreby Revyen, som eller Nielss Bønsvig har løftet i mange år.

- Jeg har lavet revy i over 30 år, fortæller Kia Reffeldt Ambus, der tidligere har været en del af revylivet i Karrebæk, Vordingborg og Menstrup. Tjæreby blev hun en del af, da revyen vendte tilbage til forsamlingshuset efter en længere årrække uden.

På sit hold har hun tre andre skuespillere og i omegnen af 50 mænd og kvinder, der sørger for alt det praktiske udenom: Musik, kostumer, rekvisitter, kulisser, mad, scenografi og meget mere.

- Vi spænder vel fra sidst i 20´erne til godt over 80, og det er blandt andet det, der gør det så fantastisk, siger Kia Reffeldt Ambus, der håber, at publikum bliver lige så mangfoldigt.

Et publikum der kan se frem til 21 hæsblæsende revynumre fremført af Louise Vangkilde, Kasper Lynge Larsen, Kenneth Ewi Kirkeby og Kia Reffeldt Ambus selv, der også i år melder klart flag om stort og småt som »bænkebider«. Bænkebiderne er et fast indslag i Tjæreby Revyen, hvor alt og hvad som helst bliver spiddet kærligt og ærligt.

- Mest af alt handler det vel om de små almindeligheder, som vi alle sammen kender, siger Kia Reffeldt Ambus om de mange revynumre, der i år er skrevet af mange forskellige tekstforfattere.

- Det giver en god variation, når der er flere tekstforfattere ind over, fortæller Kia Reffeldt Ambus, der mener, at revyen i princippet kunne blive spillet hvor som helst i Danmark, da emnerne er genkendelige og vedrørende for alle.

Der er premiere på Tjæreby Revyen den 24. oktober, hvor der allerede er udsolgt, men øvrige spilledage er den 25., 29. og 31. oktober samt den 1., 3. og 8. november.

Afhængig af dato bliver revyen »serveret« i Tjæreby Forsamlingshus med enten kaffe og kage, trerettersmenu eller en lettere revymenu.

- Vi passer meget på i forhold til corona, og vi har naturligvis taget alle de forholdsregler, vi kan, og af samme grund har vi også udvidet antallet af spilledage, så der er mere plads til publikum på de enkelte dage, siger Kia Reffeldt Ambus, der glæder sig til at få publikum til at både at grine og efterrationalise i en god blanding af humor og alvor.

Køb billetter til Tjæreby Revyen via Billetsalg.dk.