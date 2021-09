Se billedserie Den økonomiske politik definerer en række økonomiske mål , der er vist med den grønne farve.

Send til din ven. X Artiklen: De »slås« med farver og grafer om vores økonomi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

De »slås« med farver og grafer om vores økonomi

Slagelses borgmester John Dyrby Paulsen (S) ser intet budgetdrama fordi Venstre, Det Radikale Venstre og SF nu har forladt budgetforhandlingerne. Økonomien er ifølge Dyrby rigtig god. Han ærgrer sig dog over, at Venstre holder fast i en urealistisk tilgang til de økonomiske fakta.

Slagelse - 20. september 2021 kl. 06:17 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Borgere og vælgere skal holde tungen lige i munden og givet også sikrer sig hurtig adgang til mobiltelefonens lommeregner, hvis ønsket er at finde frem til sandheden om, hvem der i byrådet har ret i deres vurdering af vores alle sammens økonomi i kommunekassen.

Der kæmpes med grafer og farvede skemaer. Sidstnævnte fra Venstre, Det Radikale Venstre og SF som forklaring på, at de nu ikke længere vil være en del af budgetforhandlingerne, fordi borgmester John Dyrby Paulsen (S) slet ikke vil se de alvorlige økonomiske realiteter i øjnene.

Men borgmesteren ser slet ikke en udfordret økonomi. Påstanden dokumenterer han ved at sende Sjællandske to grafer.

Den ene viser »forudsigelsen« med det agentagtige navn BO3 tilbage fra 1. september, der ser truende ud. Og den anden viser det faktiske regnskab, der ser meget bedre ud.

Revisorbemærkning Et flertal uden om borgmesteren fik vedtaget et budgettemamøde, der blev holdt i fredags med deltagelse af blandt andet kommunens revisorfirma. Herfra blev det gentaget, at kommunens økonomi er presset. Et udsagn der dog heller ikke gør det store indtryk på John Dyrby Paulsen. Han minder om, at blandt andet Venstre ikke husker at medtage den samlede revisorbemærkning, der lyder: »Som følge af resultaterne af den seneste budgetopfølgning, behandlet i byrådet den 31/5-21, er det samlet set vores vurdering, at kommunens økonomi er under pres. Vi har dog ikke konstateret forhold, der rejser tvivl om going concern og dermed fortsat drift.«

- Rigtig mange kommuners økonomi er i udgangspunktet presset grundet blandt andet flere ældre. Det vigtige er, at der ingen faresignaler er for en fortsat drift, siger John Dyrby Paulsen.

Erfaringer fra før Han ærgrer sig over, at blandt andet Venstre forlader budgetforhandlinger med et udgangspunkt, som er forkert ved at holde fast i agentnavnet BO3.

- Allerede ved førstebehandlingen af budgettet i byrådet den 30. august, gjorde jeg opmærksom på, at budgetopfølgningen 3 (kaldet BO3) ikke afspejler virkeligheden. Derfor bad vi om forvaltningens reelle forventninger til regnskabet for 2021, og det er ikke overraskende i lighed med årene før noget mere positivt end BO3, siger John Dyrby Paulsen.

Han minder om nøjagtig de samme erfaringer fra årene før.

- I september 2020 var forventningerne til driftsregnskabet for hele 2020 et underskud på 51 mio. kr., mens regnskabet endte på et overskud på 219 mio. kr. I 2019 var forventningen et driftsoverskud på 26 mio. kr., men regnskabet viste sig at blive et overskud på 152 mio. kr. I 2021 viser BO3 et overskud på 40 - alt tyder på, at det bliver noget højere, siger John Dyrby Paulsen.

Hvorfor misvisende? - Hvorfor er BO3 altid misvisende?

- Det skyldes en for stor forsigtighed, når kommunens mange driftsenheder eller afdelinger spørges om deres forventninger, siger John Dyrby Paulsen. Et faktum han mener, at Venstres Knud Vincents udmærket er klar over.

Politisk spil Borgmesteren lader derfor forstå, at der derfor mere er tale om et politisk spil, der minder om det samme for et år siden. Dengang hed det ifølge Dyrby i budgetforslag fra Venstre, SF og Det Radikale Venstre : »Slagelse Kommunes økonomi er udfordret. Der er ikke det nødvendige overskud mellem indtægter og udgifter, og vi er ved at tømme kassen«

- Jeg må bare konstatere, at siden er kassen steget med ca. fem mio. kr. pr. måned, siger John Dyrby Paulsen.

Ændre prognose? - Venstre beskylder dig for at ville ændre befolkningsprognose midt i budgetprocessen. Gør du det?

- Nej. Slagelse Kommune har oplevet meget stor befolkningsvækst i aldersgruppen 26-64 år, og det betyder, at en anden model for kommunens skatteindtægter måske kan betale sig. Det regner vi på i øjeblikket, jf. aftalen herom i budgetaftalen til 1. behandlingen (pkt. 4 i aftalen), og der er alene tale om, at vi tager bestik af den aktuelle befolkningsudvikling, siger John Dyrby Paulsen.

30 stemte for Endelig minder han om, at 30 af byrådets 31 medlemmer i dag for en uge siden stemte for budgettet ved 1. behandlingen.

- Ingen tvang Venstre til at stemme for, så jeg går ud fra, at Venstre stadig bakker op om den aftale, de stemte for i mandags, siger John Dyrby Paulsen.

Ændringsforslag Torsdag i denne uge klokken 12 er frist for indlevering af ændringsforslag til budgettet, der skal 2. behandles den 4. oktober.

John Dyrby Paulsen håber nu med en mindre kreds bestående af Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Enhedslisten at forhandle sig frem til ændringsforslag om blandt andet, hvilke anlægsarbejder der skal udskydes.

- Jeg er glad for den brede opbakning til budgetaftalen til første behandlingen. Nu arbejder jeg videre i en mindre kreds med en aftale til andenbehandlingen. For mig er det ikke noget »drama«, men helt almindelige politiske forhandlinger, siger John Dyrby Paulsen.