Blandt andet de to kvinder her, Emma Schmidt Danielsen (t.v.) og Anna Berg - begge fra Slagelse Cykel Ring, deltager i DM i enkeltstart i Skælskør på lørdag. Arkivfoto: John Ringstrøm

De professionelle på to hjul indtager byen

Til gengæld vil det være en god idé at tage del i festlighederne ved enten at heppe på cykelrytterne langs med ruten eller ved at heppe langs start- og mållinje, og for at skabe mere liv i byen har mange butikker åbent til klokken 15, ligesom mange spisesteder ved havnen er klar med mad, som er nemt i en fart.