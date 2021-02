Kitt Søggaard Johansen, Kant by K, klager ikke. Arkivfoto

De online-aktive butikker holder gang i salget

Slagelse - 12. februar 2021 kl. 11:10 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Mens alle venter på, at corona-restriktionerne bliver lempet, er der flere muligheder for at handle online, men det er langt fra alle Slagelses forretningsdrivende, der gør brug af det.

Ifølge eventkoordinator i Business Slagelse, Helle S. Madsen, er billedet meget broget. Blandt andre tøjbutikker har god gang i handelen via internettet, mens andre vælger at holde helt lukket.

- Det er meget forskelligt. Også hvor meget de gør ud af det. Det er rigtig svært for nogle brancher at holde åbent, og nogle holder kun åbent for reparationer, men butikker med nethandel, og som er aktive på de sociale medier, sælger, fortæller Helle S. Madsen.

Hun tror på, at de lukkede butikker er klar til at åbne igen, når det bliver muligt.

- Jeg frygter ikke, at vi vil se mange forretninger, der ikke åbner igen. Ikke som det ser ud nu, men jeg tror også, at der er nogle, der ikke åbner, før de ved, nøjagtig hvad de har at gøre med, siger Helle S. Madsen.

Hos tøjforretningen Kant by K i Rosengade er indehaver Kitt Søgaard Johansen ved godt mod. Rigtig godt mod, for det har hun simpelthen besluttet sig for at være.

Kunderne handler på hjemmesiden, og hvis ikke deres varer skal leveres med post, kan de hente dem ved butikkens bagdør.

- Det går udmærket. Det lykkes for mig at holde gang i forretningen, men det kræver, at man er på hele tiden på sociale medier. Jeg vil være positiv hele vejen. Jeg har besluttet mig for ikke at være hende, der brokker sig. Det handler også om moral. Vi skal hjælpes ad med at få smitten ned, siger Kitt Søgaard Johansen.

I Vestsjællandscentret er det et fåtal af butikkerne, der har gang i forretningen i øjeblikket.

Centermanager Erik Rydahl skyder på, at det blot er 10-12 ud af de i alt 50 butikker, der er aktive online, og det er hovedsaglig tøjbutikker.

Erik Rydahl er ikke i tvivl om, at der vil være »huller« i form af lukkede butikker i centret, når situationen bliver normal.

- Der vil komme flere huller end før corona, men vi skal nok få dem fyldt ud igen, siger han.