De morgenfriske valfartede til et millionrenoveret Bilka

Se billedserie Viceborgmester Villum Christensen (LA) stod for snoreklippet klokken seks, hvorefter kundevognene strømmede ind.

Slagelse - 01. juni 2018 kl. 11:18

Det blev en åbning helt som håbet, da Bilka fredag morgen genåbnede i fuld vigør efter renovering. En gennemgribende slagsen, der nu har affødt en splinterny tilbygning på 1000 kvadratmeter, og som i alt har kostet 60 millioner kroner.

Det er dog ikke for mange penge at kaste efter et supermarked, der årligt omsætter for 435 millioner kroner, fastslog varehuschef Jakob Larsen, da han klokken seks flankerede en snoreklippende viceborgmester i skikkelse af Villum Christensen (LA), der officielt stod for indvielsen.

- Vi har knoklet i døgndrift og samtidig lavet en avis med en masse tilbud. Så det overrasker mig ikke, at der er så mange mennesker. Glædeligt er det dog, sagde varehuschefen, som kunne konstatere et væld af morgenfriske kunder, som ilede igennem butikken for at hapse gode tilbud.

Villum Christensen holdt kort før snoreklippet tale, og han påpegede ikke mindst, at Bilka er et varehus i vækst, der i den har en rolle at spille.

- På kommunens vegne vil jeg sige, at vi er meget glade for Bilka. Det er en stor virksomhed at have i kommunen, og det ser ud til, at I har passet godt på kunderne, lød det i talen, som også vendte internettet.

- Der er jo malet et skræmmebillede af internettet, der overtager alt. Men herude ser det anderledes ud. I gør virkelig noget for kunderne, sagde viceborgmesteren, der også påpegede, at man fra politisk side kun kan være tilfredse med virksomheder, der kan udvide, som det er sket hos Bilka.

- Går det godt her, går det også godt mange andre steder i kommunen. Det er vigtigt med en god handel, tilføjede han.