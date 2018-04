Se billedserie Adriana Dinu og Cosmina Miu, begge fra Rumænien, fik styr på det med ansøgningr og cv sammen med argentinske Laura Berzón (til højre). Foto: Per Vagnsø

De mødte det danske arbejdsmarked

Slagelse - 16. april 2018

Sort arbejde kan koste opholdstilladelsen, et cv skal ledsages af en decideret ansøgning, og i pauserne på en arbejdsplads kan man drikke kaffe eller te, tale med kolleger eller være på Facebook. Det var nogle af budskaberne, da omkring 60 kursister på Slagelse Sprogcenter præsenterede, hvad de har fundet ud af gennem en uges arbejde med det danske arbejdsmarked som tema.

Kursisterne fra store dele af verden går på sprogcentrets modul, der hedder Dansk Uddannelse 3, og de har alle en lang, videregående uddannelse. De kommer fra forskellige hold på centret, så emneugen har også budt på nye bekendtskaber i gruppearbejdet, der også handlede om jobsamtaler, det lokale arbejdsmarked og iværksætteri.

Laura Berzón fra Argentina, der er dansk gift og har været i Danmark i to år, havde blandt andet fundet ud af, at der er forskel på, hvordan man skal gebærde sig, når det gælder at søge job i Argentina og Danmark.

- I mit land laver vi ikke en ansøgning. Cv'et er nok, og der skal ikke være billede på. Jeg tror, det er en kulturting, for her er det meget vigtigt, forklarede Laura, mens hendes rumænske kursist-kolleger i gruppen var vant til, at der både skal ansøgning og cv til, hvis man skal gøre sig håb om at få fingre i en ledig stilling.

Argentinske Laura Berzón er uddannet inden for marketing, og hun vil være bedre til dansk, før hun søger job i Danmark.

- Det er vigtigt at tale rigtig godt dansk, siger hun, og erklærer sig enig med de to rumænske kvinder i, at emneugen har gjort godt.

- Det er spændende at lave projekt sammen, og det er vigtigt at lave ansøgninger, konstaterede Cosmina Miu.