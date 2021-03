De har selv genbrugstøj på og er slet ikke flove

De har begge været med siden butikkens start for 25 år siden. 68-årige Ellen Hansen som formand for butikken de seneste 15 år, mens 87-årige Adele Hansen har været frivillig i alle årene. Begge har de selv købt genbrugstøj i butikken. Tøjet har de på, da Sjællandske møder dem til en snak om det godgørende frivillige arbejde i 25 år. Ellen Hansens bukser er genbrug, mens det er Adele Hansens leopardprikkede bluse, der er købt i butikken. Ingen af dem er flove.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her